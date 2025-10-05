آثار بخش غیررقابتی «استعداد نو» جشنواره فیلمکوتاه تهران معرفی شد
فهرست آثار ۲۹ کارگردان فیلماولی راهیافته به بخش غیررقابتی «استعداد نو» چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلمکوتاه تهران منتشر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلمکوتاه تهران، فیلمهای راهیافته به بخش «استعداد نو» که به آثار کارگردانان فیلماولی در این رویداد اختصاص دارد، به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر معرفی شدند:
۱ـ ابدان/ سعید امیری فرد/ کرمانشاه
۲ـ اقیانوس آرام/ یاسمین بزاززاده/ تهران
۳ـ اکسی توسین / فاطمه پالیزبان/ تهران
۴ـ اکولالیا / نرگس حسننیا/ رشت
۵ـ اما برف میبارید.../ امیرحسین ناظریان، اهورا نجار/ تهران
۶ـ بازمانده منطقه ۵۶/ مانی قبولی خشرو/ تهران
۷ـ باکس ترش و ملس/ حانیه زنگارکی فراهانی/ تهران
۸ـ به نمایش آخر خوش آمدید/ امیر نیاکام / تهران
۹ـ پلاک/ ابوالفضل تاجالدین/ اصفهان
۱۰ـ تاول/ مینا حسینی مقدم/ قم
۱۱ـ تهباری/ حسین پورخلیلی/ تهران
۱۲ـ ته نشین/ پریا علایینوین/ تهران
۱۳ـ جنازه/ ائلمان نیکمندان/ تبریز
۱۴ـ چاه/ علی اکبر اردوبادی/ تهران
۱۵ـ چرک مرد/ محمد شهریار / تهران
۱۶ـ دفتر ۶۰ برگ/ پیام میرتبریزیان/ بهشهر
۱۷ـ ری ویو/ مرتضا جلیلیدوست/ تهران
۱۸ـ زرافه/ محمد برجلو/ تهران
۱۹ـ ستارهای/ زهرا موسوی موحد/ تهران
۲۰ـ سرباز شماره ۱ / زیبا حیدری/ تهران
۲۱ـ سلول خاکستری/ احسان فتحالهی، سجاد چگنی/ تهران
۲۲ـ شیزو/ محمد اسدی خمامی/ تهران
۲۳ـ فرزند حبیب/ کریم مهرآبادی/ تهران
۲۴ـ کبودی/ محمدمهدی رضوانی/ تهران
۲۵ـ لست اوردر/ محمدامین عوضپور/ تهران
۲۶ـ مثل یک معجزه/ عبد کاظمی/ انزلی
۲۷ـ من دیدم هیولاها پرواز میکنن/ سارا ضیائیپور/ تهران
۲۸ـ ناکوک/ وحید مزرعه/ تهران
۲۹ـ ناگهان امشب/ عماد نجفی/ تهران
انجمن سینمای جوانان ایران با هدف «شناسایی و معرفی استعدادهای جوان» و پس از راهاندازی باشگاه فیلماولیها، در قالب بخش ویژه «استعداد نو» میزبان آثار فیلمسازان فیلماولی در ویترین جشنواره بینالمللی فیلمکوتاه تهران است.
چهلو دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشهورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایرانمال تهران برگزار خواهد شد.