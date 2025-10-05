خبرگزاری کار ایران
آثار بخش غیررقابتی «استعداد‌ نو» جشنواره فیلم‌کوتاه تهران معرفی شد

آثار بخش غیررقابتی «استعداد‌ نو» جشنواره فیلم‌کوتاه تهران معرفی شد
کد خبر : 1695804
فهرست آثار ۲۹ کارگردان فیلم‌اولی راه‌یافته به بخش غیررقابتی «استعداد نو» چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران، فیلم‌های راه‌یافته به بخش «استعداد نو» که به آثار کارگردانان فیلم‌اولی در این رویداد اختصاص دارد، به ترتیب حروف الفبا و به شرح زیر معرفی شدند:

۱ـ ابدان/ سعید امیری فرد/ کرمانشاه

۲ـ اقیانوس آرام/ یاسمین بزاززاده/ تهران

۳ـ اکسی توسین / فاطمه پالیزبان/ تهران

۴ـ اکولالیا / نرگس حسن­‌نیا/ رشت

۵ـ اما برف می‌بارید.../ امیرحسین ناظریان، اهورا نجار/ تهران

۶ـ بازمانده منطقه ۵۶/ مانی قبولی خشرو/ تهران

۷ـ باکس ترش و ملس/ حانیه زنگارکی فراهانی/ تهران

۸ـ به نمایش آخر خوش آمدید/ امیر نیاکام / تهران

۹ـ پلاک/ ابوالفضل تاج‌الدین/ اصفهان

۱۰ـ تاول/ مینا حسینی مقدم/ قم

۱۱ـ ته­باری/ حسین پورخلیلی/ تهران

۱۲ـ ته نشین/ پریا علایی­‌نوین/ تهران

۱۳ـ جنازه/ ائلمان نیک‌مندان/ تبریز

۱۴ـ چاه/ علی اکبر اردوبادی/ تهران

۱۵ـ چرک مرد/ محمد شهریار / تهران

۱۶ـ دفتر ۶۰ برگ/ پیام میرتبریزیان/ بهشهر

۱۷ـ ری ویو/ مرتضا جلیلی‌دوست/ تهران

۱۸ـ زرافه/ محمد برجلو/ تهران

۱۹ـ ستاره‌ای/ زهرا موسوی موحد/ تهران

۲۰ـ سرباز شماره ۱ / زیبا حیدری/ تهران

۲۱ـ سلول خاکستری/ احسان فتح‌الهی، سجاد چگنی/ تهران

۲۲ـ شیزو/ محمد اسدی خمامی/ تهران

۲۳ـ فرزند حبیب/ کریم مهرآبادی/ تهران

۲۴ـ کبودی/ محمدمهدی رضوانی/ تهران

۲۵ـ لست اوردر/ محمدامین عوض­‌پور/ تهران

۲۶ـ مثل یک معجزه/ عبد کاظمی/ انزلی

۲۷ـ من دیدم هیولاها پرواز می‌کنن/ سارا ضیائی‌پور/ تهران

۲۸ـ ناکوک/ وحید مزرعه/ تهران

۲۹ـ ناگهان امشب/ عماد نجفی/ تهران

انجمن سینمای جوانان ایران با هدف «شناسایی و معرفی استعدادهای جوان» و پس از راه‌اندازی باشگاه فیلم‌اولی‌ها، در قالب بخش ویژه «استعداد نو» میزبان آثار فیلمسازان فیلم‌اولی در ویترین جشنواره بین‌المللی فیلم‌کوتاه تهران است.

چهل‌‌و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
