به گزارش ایلنا، پروژه «تار و تاریخ» از چند سال پیش فعالیت خود را با مدیریت و آهنگسازی میدیا فرج‌نژاد در ایران آغاز کرده است.

این پروژه با تمرکز بر بناهای تاریخی، براساسِ ویژگی‌ها و داستان‌های هر بنا، قطعه‌ای را می‌سازد و در کنار همان بنا موزیک ویدیویی برایش تهیه می‌شود.

در سال‌های گذشته دو آلبوم ابتداییِ «تار و تاریخ» به صورت جهانی منتشر شد. اکنون آلبوم‌های ۳ و ۴ این پروژه آماده انتشار شده و از طریق پلتفورم‌های جهانی در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

ضبط قطعه‌های پروژه‌ی «تار و تاریخ» در استودیو ۵۴ تهران انجام می‌شود و مرتضی حاج‌محمدی کارگردانی، ضبط تصویر و تدوینِ موزیک ویدیوها را برعهده دارد.

نشر بین‌الملل و مدیریت توسعه این پروژه بر عهده مؤسسه فرهنگی هنری «نغمه‌سازان دلنشین» با مدیریتِ احمد میرمعصومی است.

