آغاز اکران آنلاین «لاکپشت و حلزون»
فیلم سینمایی «لاکپشت و حلزون» در ژانر کودک در بخش سینما آنلاین فیلم نت عرضه می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، فیلم سینمایی «لاکپشت و حلزون» به نویسندگی محسن رضایی، کارگردانی رضا حماسی و تهیهکنندگی مشترک رضا حماسی و هوشنگ نورالهی از ساعت ۸ شب سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ به طور اختصاصی در بخش «سینما آنلاین» فیلم نت اکران آنلاین میشود.
«لاکپشت و حلزون» روایتی سینمایی و چندلایه از فقدان، میل به رهایی و کشاکشهای خاموشیست که میان سکوت یک کودک و جهان پُرتنش بزرگترها جریان دارد.
در خلاصه داستان این فیلم در ژانر کودک و نوجوان آمده است: پدرام، پسر ۱۰ سالهایست که با مادرش افسانه زندگی میکند و با تصمیم او برای ازدواج مخالفت دارد. در اوج این کشمکش، آشنایی پدرام با مردی غریبه باعث شکلگیری رابطهای پنهانی و رازآلود میان آنها میشود.
علی مصفا، لیلا زارع، سام نوری، مهران نائل و البرز کروبه (بازیگر کودک) گروه بازیگران اصلی این پروژه را تشکیل میدهند و پانتهآ مهدینیا، محمد نریمانی، حمید خردمندی، زهره حجازی و علی رستگاری دیگر بازیگران فیلم سینمایی «لاکپشت و حلزون» هستند.
برخی عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: رضا حماسی، تهیهکنندگان: هوشنگ نورالهی و رضا حماسی، نویسنده: محسن رضایی، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، مدیر صدابرداری: رشید دانشمند.