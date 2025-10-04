روایت یک سفر با خودروهای خاطره انگیز همراه با پیام اتحاد، همبستگی ملی و گردشگری پایدار
رالی تور گردشگری خانوادگی خودروهای تاریخی فولکس بیتل با عنوان «ایران باشکوه» از مجموعه فرهنگی–تاریخی نیاوران تهران برگزار شد و جادههای شمال کشور را به صحنهای از شور، نشاط و همبستگی ملی بدل کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، کاروان ۳۱ خودروی کلاسیک فولکس بیتل، هر یک با نماد و تصویری از استانهای مختلف کشور، همچون «سفرای فرهنگی ایران» روز چهارشنبه ۹ و ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ مسیر تهران تا نوشهر را پیمودند. پیمایشی که با لبخند رضایت بزرگترها، اشتیاق جوانها و استقبال پرشور مردم در طول جاده همراه شد. جاده چالوس اینبار نه فقط یک مسیر، بلکه صحنهای از همبستگی، شادی و روایت خاطرههای مشترک ایرانیان بود.
این حرکت نمادین تنها یک رالی تور نبود؛ یک گردهمایی اجتماعی بود که در آن شرکتکنندگان با سر دادن شعارهای «اتحاد، انسجام و همبستگی» پیام دوستی و همدلی را به جامعه منتقل کردند.
در طول مسیر، ناوگان امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی همچون سایهای مطمئن همراه کاروان بود. امدادرسانی به یکی از خودروها پس از بروز نقص فنی، بار دیگر نشان داد که این رویداد علاوه بر زیبایی و هیجان، بر پایه امنیت، پشتیبانی و همدلی استوار است.
پایانبخش این سفر خاطرهانگیز، کاشت نهال به نام استانهای مختلف کشور در شهر نور بود؛ حرکتی نمادین برای پیوند میراث تاریخی با طبیعت و آیندهای سبزتر. هر نهال بهعنوان نشانی از اتحاد و غنای فرهنگی ایران در خاک شمال کاشته شد تا یادگاری از این سفر ماندگار باشد.
پس از کاشت نهال هم شرکتکنندگان گردهم آمدند و شعار همبستگی و اتحاد برای اقتدار و سربلندی کشور عزیزمان ایران را سر دادند.
حضور بیش از صد نفر از خانوادهها، بلاگرها و فعالان حوزه سفر و گردشگری در این رویداد، جلوهای تازه از گردشگری خانوادگی، مسئولانه و پایدار را به نمایش گذاشت.
رالی «ایران باشکوه» با همکاری انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران و هتل ریویو گلوبال، یکی از پرشورترین و شاخصترین برنامههای هفته گردشگری ۱۴۰۴ بود؛ برنامهای که نهتنها خاطرات خودروهای تاریخی را زنده کرد، بلکه پیام دوستی، همبستگی و امید را در جادههای ایران طنینانداز ساخت.