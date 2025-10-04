خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روایت یک سفر با خودروهای خاطره انگیز همراه با پیام اتحاد، همبستگی ملی و گردشگری پایدار

روایت یک سفر با خودروهای خاطره انگیز همراه با پیام اتحاد، همبستگی ملی و گردشگری پایدار
کد خبر : 1695479
لینک کوتاه کپی شد.

رالی تور گردشگری خانوادگی خودروهای تاریخی فولکس بیتل با عنوان «ایران باشکوه» از مجموعه فرهنگی–تاریخی نیاوران تهران برگزار شد و جاده‌های شمال کشور را به صحنه‌ای از شور، نشاط و همبستگی ملی بدل کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، کاروان ۳۱ خودروی کلاسیک فولکس بیتل، هر یک با نماد و تصویری از استان‌های مختلف کشور، همچون «سفرای فرهنگی ایران» روز چهارشنبه ۹ و ۱۰ مهرماه ۱۴۰۴ مسیر تهران تا نوشهر را پیمودند. پیمایشی که با لبخند رضایت بزرگ‌ترها، اشتیاق جوان‌ها و استقبال پرشور مردم در طول جاده همراه شد. جاده چالوس این‌بار نه فقط یک مسیر، بلکه صحنه‌ای از همبستگی، شادی و روایت خاطره‌های مشترک ایرانیان بود.

این حرکت نمادین تنها یک رالی تور نبود؛ یک گردهمایی اجتماعی بود که در آن شرکت‌کنندگان با سر دادن شعارهای «اتحاد، انسجام و همبستگی» پیام دوستی و همدلی را به جامعه منتقل کردند.

در طول مسیر، ناوگان امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی همچون سایه‌ای مطمئن همراه کاروان بود. امدادرسانی به یکی از خودروها پس از بروز نقص فنی، بار دیگر نشان داد که این رویداد علاوه بر زیبایی و هیجان، بر پایه امنیت، پشتیبانی و همدلی استوار است.

پایان‌بخش این سفر خاطره‌انگیز، کاشت نهال به نام استان‌های مختلف کشور در شهر نور بود؛ حرکتی نمادین برای پیوند میراث تاریخی با طبیعت و آینده‌ای سبزتر. هر نهال به‌عنوان نشانی از اتحاد و غنای فرهنگی ایران در خاک شمال کاشته شد تا یادگاری از این سفر ماندگار باشد.

پس از کاشت نهال هم شرکت‌کنندگان گردهم آمدند و شعار همبستگی و اتحاد برای اقتدار و سربلندی کشور عزیزمان ایران را سر دادند.

حضور بیش از صد نفر از خانواده‌ها، بلاگرها و فعالان حوزه سفر و گردشگری در این رویداد، جلوه‌ای تازه از گردشگری خانوادگی، مسئولانه و پایدار را به نمایش گذاشت.

رالی «ایران باشکوه» با همکاری انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران و هتل ریویو گلوبال، یکی از پرشورترین و شاخص‌ترین برنامه‌های هفته گردشگری ۱۴۰۴ بود؛ برنامه‌ای که نه‌تنها خاطرات خودروهای تاریخی را زنده کرد، بلکه پیام دوستی، همبستگی و امید را در جاده‌های ایران طنین‌انداز ساخت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی