جدول جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی منتشر شد

جدول جشنواره نمایش‌های آیینی سنتی منتشر شد
کد خبر : 1695005
برنامه اجرای نمایش‌های بخش «صحنه‌ای» بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی منتشر شد

به گزارش ایلنا، برنامه اجرای نمایش‌های بخش «صحنه‌ای» بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی با جزییات شامل ساعت‌های اجرا، سالن اجرا و روز اجرا مشخص و جدول آن در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفت. 

یکشنبه ۱۳ مهرماه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ نمایش «بی‌امان اشک» به نویسندگی مهدی ترکمن و کارگردانی محسن بخشی با مدت زمان ۵۰ دقیقه در سالن چهارسو به صحنه می‌رود. 

در همین روز و در سالن سایه، نمایش «کلاژ بیضایی» به نویسندگی و کارگردانی سجاد باقری، مدت زمان ۴۵ دقیقه، در ساعت‌های ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود. 

همچمنین در تالار قشقایی نمایش «بمون، بخون، بخندون» نوشته و کار سمیه مهری با مدت زمان۹۰ دقیقه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹:۳۰ به صحنه می‌رود. 

نمایش «ریش فیدل، غبغب مرکل» نوشته امیرعلی نبویان و کارگردانی شهاب‌الدین حسین‌پور در روزهای ۱۳ و ۱۴ مهرماه ساعت ۲۰:۴۵ در تالار حافظ برای علاقه‌مندان اجرا می‌شود. 

در روز دوشنبه ۱۴ مهرماه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ نمایش «ناآرامسایشگاه» به نویسندگی و کارگردانی محسن آزاد با مدت زمان ۹۰ دقیقه در سالن چهارسو به صحنه می‌رود. 

در همین روز و در سالن سایه، نمایش «کلاژ بیضایی» به نویسندگی و کارگردانی سجاد باقری، مدت زمان ۴۵ دقیقه، در ساعت‌های ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود. 

همچمنین در تالار قشقایی نمایش «گور به گور» نوشته و کار هادی کیانی با مدت زمان۸۰ دقیقه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ به صحنه می‌رود. 

روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه، در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ نمایش «حسن و دیوار باریک پشت کوه» به نویسندگی افشین هاشمی و کارگردانی محمدحسین سلطانی با مدت زمان ۶۰ دقیقه در سالن چهارسو به صحنه می‌رود. 

در همین روز و در سالن سایه، نمایش «دیوارخوانی» نوشته رحیم رشیدی‌تبار و کارگردانی پویان عطایی، مدت زمان ۳۰ دقیقه، در ساعت‌های ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود. 

همچنین در تالار قشقایی نمایش «شارمالی گل» نوشته و کار اشکان زارع با مدت زمان۷۵ دقیقه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ به صحنه می‌رود. 

چهارشنبه ۱۶ مهرماه، در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ نمایش «چهل گیس» به نویسندگی محمد چرم‌شیر و کارگردانی سیروس کهوری‌نژاد، با مدت زمان ۸۰ دقیقه در سالن چهارسو به صحنه می‌رود. 

در همین روز و در سالن سایه، نمایش «هیلد» به نویسندگی و کارگردانی سیاوش توده‌فلاح، مدت زمان ۵۰ دقیقه، در ساعت‌های ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود. 

همچنین در تالار قشقایی نمایش «مینی مضحکه» به نویسندگی و کارگردانی مهدی ملکی با مدت زمان ۵۵ دقیقه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ به صحنه می‌رود. 

پنج‌شنبه ۱۷ مردادماه، در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹:۳۰ نمایش «حقایقی درباره لیلا دختر ادریس»، اقتباسی از بهرام بیضایی، به نویسندگی و کارگردانی علیرضا داوری، با مدت زمان ۱۱۰ دقیقه در سالن چهارسو به صحنه می‌رود. 

در همین روز و در سالن سایه، نمایش «کشتن تن» به نویسندگی و کارگردانی مصطفی محمدی‌دوست، مدت زمان ۴۵ دقیقه، در ساعت‌های ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ اجرا می‌شود. 

همچنین در تالار قشقایی نمایش «به زور» به نویسندگی و کارگردانی سپیده سروری با مدت زمان ۵۰ دقیقه در ساعت‌های ۱۷ و ۱۹ به صحنه می‌رود. 

مراسم اختتامیه جشنواره نیز روز جمعه ۱۸ مهرماه با حضور هنرمندان، گروه‌های شرکت‌کننده، پژوهش‌گران و مدیران هنری برگزار خواهدشد.

