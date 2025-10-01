خبرگزاری کار ایران
اتصال همه روستاهای کشور به اینترنت تا پایان برنامه هفتم توسعه/ بهره‌گیری از هوش‌مصنوعی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر پیوند راهبردی میان صنعت گردشگری و فناوری‌های نوین، اعلام کرد تا پایان برنامه هفتم توسعه تمامی روستاهای کشور به شبکه اینترنت متصل خواهند شد؛ اقدامی که به گفته او، نقش تعیین‌کننده‌ای در معرفی ظرفیت‌های بالقوه ایران، تقویت اقتصاد گردشگری و بهره‌برداری از ابزارهای هوش مصنوعی در تولید محتوا خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آیین گرامی‌داشت هفته گردشگری و هفته تهران و همچنین رونمایی از اپلیکیشن «تهران دیدنی» با بیان اینکه «صنعت گردشگری و فناوری‌های نوین اثر متقابل و هم‌افزا بر یکدیگر دارند»، به اهمیت تقویت زیرساخت‌های ارتباطی در مسیر توسعه گردشگری کشور اشاره کرد و گفت: تا پایان برنامه هفتم توسعه، تمامی روستاهای ایران به اینترنت پرسرعت متصل خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند تحولی بنیادین در معرفی ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی کشور و همچنین توسعه اقتصاد گردشگری رقم بزند.

وی با اشاره به تمدن کهن و میراث تاریخی ایران، بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین تأکید کرد و افزود: امروزه هوش مصنوعی ابزاری قدرتمند در تولید محتوای متنی و تصویری محسوب می‌شود و می‌تواند نقشی کلیدی در معرفی جذاب‌تر و مؤثرتر جاذبه‌های گردشگری ایران ایفا کند.

هاشمی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و به‌کارگیری ظرفیت‌های هوش مصنوعی، نه تنها فرصت‌های جدیدی برای جذب گردشگر فراهم می‌کند، بلکه مسیر تازه‌ای برای رشد کسب‌وکارهای دیجیتال و ایجاد اشتغال در بخش گردشگری خواهد گشود.

در پایان این مراسم، از اپلیکیشن «تهران دیدنی» رونمایی شد؛ سامانه‌ای دیجیتال که با هدف معرفی جامع اماکن تاریخی، فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری پایتخت طراحی شده و به مخاطبان امکان می‌دهد تجربه‌ای نوین از گردشگری شهری در بستر فناوری دیجیتال داشته باشند.

 

