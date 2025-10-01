نمایشگاه «پیروان پوسیدگی» برپا میشود
به گزارش ایلنا، «پیروان پوسیدگی» عنوان نمایشگاه نقاشی «میترا ابراهیمی» است که از ۱۱ تا ۲۲ مهرماه در گالری سهراب برپا میشود.
میترا ابراهیمی گفت: این مجموعه را من در فاصله سالهای ۱۴۰۱ به این سو متاثر از شرایط اجتماعی خلق کرده ام.
او افزود: در این مجموعه فیگور انسان را با المانهای طبیعی که زنده نیستند و هیچ گونه باروری و رشدی ندارند، ترکیب کردهام و به بیانی استعارهای رسیده ام.
به گفته این نقاش؛ این مجموعه شامل ۲۳ اثر با تکنیک ترکیب مواد روی مقوا در ابعاد مختلف است.
فاروغ مظلومی در رابطه با اثار او مینویسد: «میترا ابراهیمی نقاش رابطه است؛ رابطه انسان با اشیا یا اشیا با همدیگر. او حتی به روابط انتزاعی انسان با شعر و اسطوره و افسانه توجه دارد.»
ابراهیمی در بخشی از استیمنت نمایشگاهش نوشته است؛ «سنگها خاک میشوند، فسیلها دوباره نفس میکشند، استخوانها گل میدهند و در گردونه خاک دوباره و دوباره تکرار میشوند. اما در ذهنم، در آمیختگی آنها با انسان، تصویر اندیشههای سختی شدند که نه بارور میشوند، نه میمیرند، میمانند، ساکن»
میترا ابراهیمی در سال ۱۳۳۱ در تهران متولد شد. او در سال ۱۳۵۷ فوق لیسانس خود را در رشته چاپهای دستی (لیتوگرافی و اچینگ) از Goldsmiths College دانشگاه لندن دریافت کرد. ابراهیمی تاکنون آثارش را در نمایشگاههای انفرادی و گروهی متعددی در ایران و خارج از کشور به نمایش گذاشته است.
گالری سهراب یکشنبهها تعطیل است و سایر روزها میتوان از ساعت ۱۱ تا ۲۰ از آن بازدید کرد. نگارخانه سهراب در خیابان سمیه، بین مفتح و رامسر، شماره ۱۴۲ واقع شده است.