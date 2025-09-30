به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری هشتمین دوسالانه ملی خوشنوبسی ایران صبح امروز سه‌شنبه هشتم مهرماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

مجتبی ملک زاده، علیرضا بخشی، علی‌اشرف صندوق آبادی، میرحیدر موسوی، احمد عبدالرضایی، جعفر واحدی، آیدین مهدی‌زاده (رئیس شورا) و علی هوشمند (دبیر شورا) در این رویداد حضور داشتند.

دعوت گسترده از خوشنویسان سراسر کشور

در ابتدای آیدین مهدی‌زاده، رییس شورای سیاست‌گذاری، در این مراسم حضور اساتید خوشنویسی را در قالب این شورا موجب مباهات دانست و اظهار داشت: فعالیت این شورا در پایتخت خوشنویسی ایران به برگزاری دوسالانه محدود نبوده و می‌بایست در امور گوناگون این عرصه نقش راهبردی ایفا نماید.

وی با اشاره به روند رو به رشد برگزاری رویدادهای خوشنویسی در کشورهای همسایه طی دهه گذشته افزود: ایران که خاستگاه بیش از بیست گونه خط خوشنویسی است، باید عکس‌العمل شایسته‌ای در قبال این رویدادها نشان دهد. حفاظت از ظرافت خط فارسی به عنوان مسئولیتی مهم بر عهده متولیان این هنر است.

مهدی‌زاده با تأکید بر نقش فعال هنرمندان خوشنویس سراسر کشور، مشارکت گسترده آنان را خواستار شد و قزوین را میزبان شایسته‌ای برای این رویداد ملی خواند. وی از همراهی نهادهایی چون انجمن خوشنویسان، دارالکتابه، معاونت قرآن وزارت ارشاد و شهرداری قزوین در برگزاری این دوسالانه تقدیر کرد.

آیدین مهدی‌زاده در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: اگرچه این امر در برنامه‌ریزی‌ها مد نظر بوده، اما با توجه به شرایط موجود، حرکت گام به گام و توجه به تمامی ابعاد را در اولویت قرار داده‌ایم. برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور هنرمندان منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین برنامه‌ریزی برای اعزام هنرمندان برگزیده به دیگر کشورها از جمله برنامه‌های آتی ما خواهد بود.

اضافه شدن «تعلیق» به بخش مسابقه

علی هوشمند، دبیر شورا و مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قزوین، با مروری بر سیر تاریخی خط، از بزرگداشت استاد سیدعلی‌اکبر گلستانه در این دوره خبر داد و اعلام کرد: برای نخستین بار در هشت دوره برگزاری، خط اصیل ایرانی «تعلیق» به بخش مسابقات افزوده شده و بخش پژوهشی نیز به برنامه‌ها اضافه شده است.

وی با اشاره به انتشار فراخوان و رونمایی از پوستر رسمی رویداد، مهلت ارسال آثار را تا آبان‌ماه ذکر کرد و از تمدید احتمالی این مهلت به مدت ده روز خبر داد.

هوشمند در ادامه به تحول رویکرد این دوره اشاره کرد و گفت: در این دوره بستری فراهم شده تا هنرمندان بتوانند آثار خود را مورد ارزیابی اولیه قرار داده و قیمت‌گذاری نمایند. هدف ما فراتر از برپایی نمایشگاه، توجه جدی به اقتصاد هنر است.

نگاری نسبت به خوشنویسی اوضاع بدتری دارد

مهدی‌زاده نیز در ادامه گفت: متأسفانه وضعیت نگارگری حتی از خوشنویسی هم بدتر است. امسال یکی از استادان بزرگ این حوزه را از دست دادیم که خود هشداری جدی برای از دست رفتن میراث ارزشمند ماست. امیدوارم وزارت میراث فرهنگی نیز به همان اندازه که ما دغدغه داریم، در این زمینه جدیت به خرج دهد.

صندوق‌آبادی نیز در اینباره گفت: به زودی نخستین نشست هم‌اندیشی ویژه نقاشی‌خط برگزار خواهد شد.

کاری کنیم که جوان‌ها هم در حراج‌ها شرکت کنند

موسوی با بیان اینکه جامعه خوشنویسی بزرگترین جامعه هنری کشور است، گفت: الان بخش جوانان به لحاظ کیفیت خیلی خوب هستند، سرعت پیشرفتشان خیلی خوب است حتی توان معرفی ان‌ها را داریم که از دوره قاجار و صفوی عقب نیستند، در بخش فروش اثر اگر مشکلی هست مربوط به دولت و حراج‌ها و سیاست‌های ان‌ها است، پس سیاست گذاری‌های حراج به سمت مسن‌ها رفته است و ما یک بازنگری کلی از وزارتخانه لازم داریم که نسل جوان‌ها هم بتوانند در حراج‌ها شرکت کنند.

در پایان مراسم از پوستر هشتمین دوسالانه خوشنویسی ایران رونمایی شد.

انتهای پیام/