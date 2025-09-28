آغاز پخش «شفرونی» از دوشنبه ۷ مهر
رئالیتی شوی «شفرونی» در قسمت اول میزبان نعیمه نظامدوست، بهرنگ علوی و همچنین یک مهمان مخفی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، نخستین قسمت از رئالیتیشوی جدید «شفرونی» با اجرای نیما شعبان نژاد روز دوشنبه ۷ مهرماه از طریق شبکه نمایش خانگی در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت. در این قسمت، نعیمه نظامدوست و بهرنگ علوی به عنوان مهمانان برنامه حضور خواهند داشت.
«شفرونی» رئالیتیشویی در قالب آشپزی است که با هدف ایجاد فضایی شاد و سرگرمکننده برای مخاطبان تولید شده است. در این برنامه، یک مهمان مخفی حضور دارد که در پایان معرفی میشود. وی غذای مورد نظر خود را سفارش میدهد و دو مهمان اصلی موظفاند براساس ویژگیهای اعلامشده، آن را طبخ کنند. روند آشپزی با چالشهایی متنوع و مفرح همراه است که فضای رقابتی و جذاب برنامه را شکل میدهد.
این مجموعه تلاش دارد با ترکیب فضای آشپزی و سرگرمی، تجربهای متفاوت برای بینندگان شبکه نمایش خانگی فراهم کند.
«شفرونی» به تهیه کنندگی حسین ربانی غریبی و کارگردانی رضا مهرانفر برای پخش از پلتفرم فیلیمو تولید می شود.