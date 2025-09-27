به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم اعطای «نشان سبز هتل‌های ایران» برای نخستین بار در تاریخ صنعت گردشگری کشور، روز پنج‌شنبه ۵ مهرماه در سالن همایش‌های هتل هما تهران و هم‌زمان با بزرگداشت روز جهانی گردشگری برگزار شد.

این مراسم با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سفیر عربستان سعودی، جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتل‌داران ایران و حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، رنگ و بویی ملی و بین‌المللی گرفت.

در این آیین، «نشان سبز» که به‌عنوان عالی‌ترین نشان زیست‌محیطی در حوزه هتلداری تعریف شده است، به دوازده هتل کشور تعلق گرفت؛ از هتل آراز نوشهر و هتل آریا باستان کیش گرفته تا هتل باغ امیرکبیر اراک، هتل بزرگ آهوان چابکسر و هتل پارسیان آزادی تهران. همچنین هتل پارسیان قلعه‌گنج کرمان با معماری کپری، هتل پارسیان کوثر اصفهان، هتل سنتی داد یزد و هتل قصر طلایی مشهد در کنار هتل میزبان بابلسر، هتل نوین‌پلاس مشهد و هتل همای احمدآباد مشهد از دیگر مراکز اقامتی بودند که به دلیل رعایت شاخص‌های محیط‌زیستی، ارتقای کیفیت خدمات و انطباق با استانداردهای جهانی موفق به دریافت این نشان ارزشمند شدند.

