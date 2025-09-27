خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برای نخستین بار در صنعت گردشگری ایران؛ اعطای «نشان سبز» به هتل‌های کشور

برای نخستین بار در صنعت گردشگری ایران؛ اعطای «نشان سبز» به هتل‌های کشور
کد خبر : 1692344
لینک کوتاه کپی شد.

نشان سبز هتل‌های ایران» به‌عنوان عالی‌ترین نماد تعهد به پایداری زیست‌محیطی و توسعه گردشگری مسئولانه، با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از مقام‌های عالی‌رتبه به ۱۲ هتل شاخص کشور اعطا شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم اعطای «نشان سبز هتل‌های ایران» برای نخستین بار در تاریخ صنعت گردشگری کشور، روز پنج‌شنبه ۵ مهرماه در سالن همایش‌های هتل هما تهران و هم‌زمان با بزرگداشت روز جهانی گردشگری برگزار شد. 

این مراسم با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، انوشیروان محسنی‌بندپی معاون گردشگری کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سفیر عربستان سعودی، جمشید حمزه‌زاده رئیس جامعه هتل‌داران ایران و حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، رنگ و بویی ملی و بین‌المللی گرفت.

در این آیین، «نشان سبز» که به‌عنوان عالی‌ترین نشان زیست‌محیطی در حوزه هتلداری تعریف شده است، به دوازده هتل کشور تعلق گرفت؛ از هتل آراز نوشهر و هتل آریا باستان کیش گرفته تا هتل باغ امیرکبیر اراک، هتل بزرگ آهوان چابکسر و هتل پارسیان آزادی تهران. همچنین هتل پارسیان قلعه‌گنج کرمان با معماری کپری، هتل پارسیان کوثر اصفهان، هتل سنتی داد یزد و هتل قصر طلایی مشهد در کنار هتل میزبان بابلسر، هتل نوین‌پلاس مشهد و هتل همای احمدآباد مشهد از دیگر مراکز اقامتی بودند که به دلیل رعایت شاخص‌های محیط‌زیستی، ارتقای کیفیت خدمات و انطباق با استانداردهای جهانی موفق به دریافت این نشان ارزشمند شدند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی