گردشگری ایران به اوج خود بازمیگردد/ ۲۷ اختیار به استانها تفویض شد
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر اینکه «ایران زیبا مانند خورشید میدرخشد و گردشگری انسجام ملی و دیپلماسی فرهنگی کشور است»، از تفویض ۲۷ اختیار به استانها خبر داد و اعلام کرد: اراده دولت، مجلس و فعالان گردشگری بر این استوار است که صنعت گردشگری به روزهای اوج خود بازگردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری و افتتاحیه هفته گردشگری که شنبه ۵ مهر در سالن همایشهای هتل هما برگزار شد، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اظهار کرد: امروز جامعه بزرگ گردشگری زیر یک سقف گردهم آمدهاند تا با انسجام، وفاق و همدلی مسیر توسعه گردشگری ایران را هموار کنند؛ مسیری که علاوه بر تقویت انسجام ملی، بهعنوان ابزاری برای دیپلماسی فرهنگی و ارتباط میان ملتها عمل میکند. گردشگری مهمترین کانون برای نمایش چهره واقعی ایران زیباست و همانند خورشید میدرخشد تا گرمایش به همه برسد.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به چالشهای پیشآمده در منطقه افزود: اگرچه گردشگری در جنگ ۱۲ روزه آسیب دید، اما جامعه نجیب و متعهد گردشگری کشور با تمام ظرفیت در کنار مردم ایستاد و نشان داد اراده فعالان این حوزه فراتر از اراده دشمن است. مراکز اقامتی، بومگردیها و هتلها درهای خود را به روی مردم گشودند تا تصویر واقعی ایران را به جهانیان ارائه کنند.
صالحیامیری با تأکید بر حمایت جدی دولت از صنعت گردشگری تصریح کرد: رئیسجمهور و دولت گردشگری را جزو سه اولویت اصلی کشور قرار دادهاند. برای تحقق این رویکرد، منابع مالی بیسابقهای اختصاص یافته است؛ شامل ۲۰ همت از سوی بانک مرکزی، ۴ همت از صندوق توسعه ملی، ۴ همت از شبکه بانکی و ۶ همت از محل تبصرههای بودجه، بهعلاوه تخصیص ۲۰ درصد منابع استانی.
وی ادامه داد: پنج مشوق کلان برای تقویت زیرساختها به تصویب رسیده و در برنامه هفتم توسعه، تکلیف ما جذب ۱۵ میلیون گردشگر و ایجاد سالانه ۱۰۰ هزار شغل جدید است. اکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این صنعت فعالاند و مهمترین استراتژی دولت این است که این ظرفیت اشتغال نهتنها کاهش نیابد، بلکه تثبیت و تقویت شود.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ضرورت اعتماد و مشارکت بخشخصوصی خاطرنشان کرد: ما تسهیلگر و سیاستگذار هستیم و پایه اصلی این صنعت، بخش خصوصی است. دولت باور دارد نباید در حوزه تصدیگری دخالت کند. موانع را برمیداریم تا مسیر برای سرمایهگذاران هموار شود و تشکلها را بهعنوان حلقه واسط میان دولت و بخش خصوصی تقویت خواهیم کرد.
وی با اعلام خبر تفویض اختیارات اظهار داشت: ۲۷ اختیار گردشگری به استانها و استانداران واگذار شده و بهزودی بخشی از این اختیارات به تشکلهای گردشگری نیز تفویض خواهد شد. باور داریم تشکلهای قدرتمند میتوانند موتور محرک توسعه گردشگری باشند.
صالحیامیری با اشاره به عملکرد حوزه گردشگری در سالهای اخیر گفت: سال گذشته ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر به ایران سفر کردند که بهطور رسمی توسط فراجا اعلام شد. در سال پیش از آن این رقم ۶ میلیون نفر بود. هدفگذاری امسال رشد ۲۵ درصدی بود که در فروردین و اردیبهشت محقق شد، هرچند در خرداد، تیر و مرداد با چالشهایی مواجه شدیم. خبر خوش این است که از شهریور روند بازگشت آغاز شده و در شش ماه آینده شرایط به حالت طبیعی خواهد رسید.
وزیر میراثفرهنگی در پایان تأکید کرد: اعتماد متقابل، پایه حرکت مشترک ماست. دولت، مجلس، تشکلها و فعالان گردشگری در کنار یکدیگر خواهند بود تا با عبور از چالشهای کنونی، روزگار اوج گردشگری ایران رقم بخورد. در نوروز پیشرو، شاهد گردشگری نوین و شکوفا خواهیم بود.