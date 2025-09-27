خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز جهانی هفته گردشگری

افزایش سقف تسهیلات گردشگری به ۲۵ هزار میلیارد تومان

افزایش سقف تسهیلات گردشگری به ۲۵ هزار میلیارد تومان
کد خبر : 1692289
لینک کوتاه کپی شد.

سهم گردشگری در اقتصاد ملی به‌صورت فصلی محاسبه و منتشر می‌شود

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر جایگاه تمدنی ایران در عرصه جهانی، گردشگری را راهبردی‌ترین مسیر برای پیوند فرهنگ، تمدن و طبیعت کشور دانست و گفت: جذب گردشگران خارجی باید با شتابی جدی و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود. او همچنین از افزایش سقف تسهیلات گردشگری به ۲۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه عصر امروز (شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴) در مراسم روز جهانی و هفته گردشگری که در هتل هما برگزار شد، با تبریک این مناسبت و ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان گردشگری، از اهتمام ویژه سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یاد کرد و گفت: قرار دادن گردشگری در شمار اولویت‌های جدی دولت چهاردهم اقدامی بنیادین و راهبردی است.

وی با اشاره به آغاز فعالیت سازمان جهانی گردشگری و انتخاب روز جهانی گردشگری، افزود: از آن زمان که این مهم حاصل شد جایگاه این صنعت در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و گفت‌وگوی ملت‌ها گسترده‌تر شد. امروز گردشگری ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده و بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در این حوزه اشتغال دارند.

پورمحمدی با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری با عنوان «گردشگری، تحول پایدار» تصریح کرد: سهم ایران در تحقق این شعار باید پررنگ و راهبردی باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه «تمدن، فرهنگ و طبیعت سه رکن اصلی گردشگری ایران هستند»، اظهار داشت: گردشگری حلقه وصل این سه ضلع و کیمیاگری است که می‌تواند این سرمایه عظیم را به ثروت ملی تبدیل کند. ایران فرشی از فرهنگ و تمدن دارد و تنها کشوری است که تداوم تمدن خود را بی‌وقفه حفظ کرده است.

او با تأکید بر ضرورت نگاه تمدنی به آینده گفت: این میراث عظیم با رنج گذشتگان به ما رسیده است. پرسش اصلی این است که ما چه چیزی بر آن می‌افزاییم و چه ارمغانی به آیندگان می‌سپاریم؟

پورمحمدی همچنین بر اهمیت تسریع در جذب گردشگران تأکید کرد و افزود: گردشگران بهترین حاملان پیام تمدنی ایران به جهان هستند و باید با تدبیر و سرعت بیشتری برای میزبانی از آنان اقدام کنیم.

وی با انتقاد از تاخیر در اجرای حساب اقماری گردشگری گفت: به مرکز آمار تأکید کرده‌ام که سهم گردشگری در اقتصاد ملی باید به‌صورت فصلی محاسبه و منتشر شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حمایت‌های مالی دولت از این حوزه یادآور شد: سال گذشته اعتبارات گردشگری افزایش یافت و اطمینان دارم این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. همچنین سقف تسهیلات این بخش به ۲۵ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است.

پورمحمدی در پایان بر آمادگی سازمان برنامه و بودجه برای همکاری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت تبلیغات جهانی فرهنگ، تمدن و طبیعت ایران تأکید کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی