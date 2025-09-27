افزایش سقف تسهیلات گردشگری به ۲۵ هزار میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه عصر امروز (شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴) در مراسم روز جهانی و هفته گردشگری که در هتل هما برگزار شد، با تبریک این مناسبت و ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان گردشگری، از اهتمام ویژه سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یاد کرد و گفت: قرار دادن گردشگری در شمار اولویت‌های جدی دولت چهاردهم اقدامی بنیادین و راهبردی است.

وی با اشاره به آغاز فعالیت سازمان جهانی گردشگری و انتخاب روز جهانی گردشگری، افزود: از آن زمان که این مهم حاصل شد جایگاه این صنعت در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و گفت‌وگوی ملت‌ها گسترده‌تر شد. امروز گردشگری ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده و بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در این حوزه اشتغال دارند.

پورمحمدی با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری با عنوان «گردشگری، تحول پایدار» تصریح کرد: سهم ایران در تحقق این شعار باید پررنگ و راهبردی باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه «تمدن، فرهنگ و طبیعت سه رکن اصلی گردشگری ایران هستند»، اظهار داشت: گردشگری حلقه وصل این سه ضلع و کیمیاگری است که می‌تواند این سرمایه عظیم را به ثروت ملی تبدیل کند. ایران فرشی از فرهنگ و تمدن دارد و تنها کشوری است که تداوم تمدن خود را بی‌وقفه حفظ کرده است.

او با تأکید بر ضرورت نگاه تمدنی به آینده گفت: این میراث عظیم با رنج گذشتگان به ما رسیده است. پرسش اصلی این است که ما چه چیزی بر آن می‌افزاییم و چه ارمغانی به آیندگان می‌سپاریم؟

پورمحمدی همچنین بر اهمیت تسریع در جذب گردشگران تأکید کرد و افزود: گردشگران بهترین حاملان پیام تمدنی ایران به جهان هستند و باید با تدبیر و سرعت بیشتری برای میزبانی از آنان اقدام کنیم.

وی با انتقاد از تاخیر در اجرای حساب اقماری گردشگری گفت: به مرکز آمار تأکید کرده‌ام که سهم گردشگری در اقتصاد ملی باید به‌صورت فصلی محاسبه و منتشر شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حمایت‌های مالی دولت از این حوزه یادآور شد: سال گذشته اعتبارات گردشگری افزایش یافت و اطمینان دارم این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. همچنین سقف تسهیلات این بخش به ۲۵ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است.

پورمحمدی در پایان بر آمادگی سازمان برنامه و بودجه برای همکاری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت تبلیغات جهانی فرهنگ، تمدن و طبیعت ایران تأکید کرد.

