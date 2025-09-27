اختتامیه جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند» برگزار شد/ معرفی برگزیدگان

به گزارش ایلنا، آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان، امروز شنبه ۵ مهر ماه با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان، رضا زنده‌دل شهردار لاهیجان و رئیس جشنواره، ابراهیم خوشحال رئیس شورای شهر لاهیجان، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، محمد کرم‌الهی مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، امیرحسین طاهری مدیرکل ارشاد گیلان، علیرضا مس‌چیان فرماندار لاهیجان، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران، ابراهیم رامین‌فر رئیس اداره ارشاد لاهیجان و هنرمندانی همچون حسین مسافرآستانه، جواد رمضانی و اعضای هیات داوران این رویداد در سالن علامه لاهیجی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

اجرای این مراسم را سید وحید فخر موسوی برعهده داشت.

در ابتدای این مراسم رضا زنده‌دل، شهردار لاهیجان و رئیس جشنواره ضمن خوش‌آمدگویی به هنرمندان و داوران گفت: جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان در چهارده دوره گذشته توانسته از کیفیت و جایگاه ویژه‌ای در بین جشنواره‌های کشور برخوردار شود. به دلیل جنگ ۱۲ روزه برنامه‌ریزی این رویداد با مشکلاتی همراه شد که با پیام‌هایی از هنرمندان کشور و مردم شهر مواجه بودیم که مبادا این رویداد در زمان مقرر خود برگزار نشود.

وی افزود: بیش از ۱۰۰ اجرا در نقاط مختلف شهر برای عموم مردم اجرا شد و امیدواریم که این جشنواره بعد از ۱۴ دوره بتواند در ارتقا سطح فرهنگی مردم تاثیرگذار باشد زیرا معتقدیم که هنر بهترین وسیله برای ارتقای سطح فرهنگی شهروندان است.

بهمن صادق‌حسنی، دبیر هنری چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان نیز در این مراسم گفت: یکی از آرزوهای من برای این جشنواره این است که به دست مردم و برای مردم برگزار شود، امیدوارم بخش خصوصی به حمایت از این جشنواره بپردازند تا بار مالی را از دوش شهرداری و ادارات کل دولتی بردارند.

سپس یاد شهید نیما رجب‌پور سردبیر خبر صدا و سیما که در حملات موشکی رژیم صهیونیستی به رسانه ملی به شهادت رسید، گرامی داشته شد و خانواده این شهید بزرگوار مورد تقدیر قرار گرفتند.

تندیس و لوح افتخار بنیاد شهید به دو نمایش «نجوای خاموش» از کرمانشاه و «مدرسه ما» از میناب به دلیل پرداختن به موضوع مقاومت اهدا شد.

کرم‌الهی، مدیرکل امور هنری بنیاد شهید طی سخنانی اظهار داشت: برای سال آینده این جایزه ویژه بنیاد شهید را ویژه‌تر خواهیم کرد تا در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ما نیز سهمی در برگزاری این جشنواره داشته باشیم. سال آینده جشنواره کودک و نوجوان بنیاد شهید را لغو می‌کنیم و بخش کودک و نوجوان جشنواره تئاتر شهروندی لاهیجان را به راه انداخته و راهبری می‌کنیم.

امیرحسین طاهری، مدیرکل ارشاد استان گیلان با اشاره به وعده ساخت مجتمع فرهنگی هنری لاهیجان گفت: قرار بود در صورت بین‌المللی برگزار شدن جشنواره تئاتر خیابانی شهروند این مجتمع ساخته شود که این امر میسر نشد اما به طور حتم برای سال آینده این رویداد را در مجتمع فرهنگی هنری لاهیجان برگزار خواهیم کرد.

طاهری در پایان خطاب به مدیرکل هنرهای نمایشی گفت: در لاهیجان زیرساخت‌های لازم برای بین‌المللی شدن فراهم است و با کمک اداره کل هنرهای نمایشی می‌توان این جشنواره را در دوره‌های بعد به صورت بین‌المللی برگزار کرد.

در ادامه این برنامه برگزیدگان بخش‌های مختلف اعلام شدند.

برگزیدگان بخش کودک

بازیگری کودک

تقدیر: کیان جعفری لفوت بازیگر نمایش «چهار خوان»، ساغر تیزرو بازیگر نمایش «کتابخانه جادویی»

برگزیده: هلنا بیاتی‌نیا بازیگر نمایش «کتابخانه جادویی»

بازیگری زن

تقدیر: مائده هوشیار بازیگر نمایش «تی تی و صندوقچه»

برگزیده: مارال ایزدبخش بازیگر نمایش «بپر بپر شادی بیار»

بازیگری مرد

تقدیر: علی فریدونی بازیگر نمایش «کتابخانه جادویی»

این بخش برگزیده اعلام نشد.

طرح و ایده

تقدیر: مهدی حبیبی برای نمایش «سورپرایز»

برگزیده: فرامرز غلامیان برای نمایش «کتابخانه جادویی»

کارگردانی

تقدیر: سوران حسینی برای نمایش «بپر بپر شادی بیار»

برگزیده: فرامرز غلامیان برای نمایش «کتابخانه جادویی»

عروسک‌گردانی و صداپیشگی

برگزیده: فهمیه باروتچی عروسک‌گردان و صداپیشه نمایش «قصه‌های این خمره حکایت یک عمره»

اثر برگزیده

نمایش «کتابخانه جادویی» به کارگردانی فرامرز غلامیان

برگزیدگان بخش استانی به شرح زیر اعلام می‌شود:

موسیقی

تقدیر: ماهان خوش‌طبع برای ساخت و انتخاب موسیقی نمایش «سه قصه یک آسمان»

برگزیده: نوید لاهیجی، سجاد حقگو و علیرضا رونق بابت ساخت و انتخاب موسیقی نمایش «دلقک یا مبارک»

طراحی فضا

هیات داوران در این بخش گروهی را شایسته تقدیر ندانست.

برگزیده: میلاد حسین‌زاده و محمدرضاپور علی برای نمایش «دروغ چرا»

بازیگری زن

تقدیر: سارا راکعی بازیگر نمایش «چی فکر می‌کردیم چی شد»، سارا میر سعیدی بازیگر نمایش «چی فکر می‌کردیم چی شد»

برگزیده: نسیبه آقاجانی نژاد بازیگر نمایش «دروغ چرا»

بازیگری مرد

تقدیر: علیرضا هادی‌پور بازیگر نمایش «دلقک یا مبارک»

برگزیده: امیر حسین فکری بازیگر نمایش «دلقک یا مبارک» و مهدی جوادی بازیگر نمایش «در پارک»

طرح و ایده

تقدیر: مهرداد آبسالان برای طراح و ایده‌پرداز نمایش «سه قصه یک»

برگزیده: علی بیداوسی برای طراح و ایده‌پرداز نمایش «دلقک یا مبارک»

کارگردانی

تقدیر: علی بیداوسی کارگردان نمایش «دلقک یا مبارک»

برگزیده: محمدرضا پورعلی کارگردان نمایش «دروغ چرا»

طراحی لباس

تقدیر: سامیه معاشرتی طراحی لباس نمایش «چی فکر می‌کردیم چی شد»

این بخش برگزیده ندارد.

طراحی پوستر و بروشور

این بخش تقدیر ندارد.

برگزیده: هومن میرمعنوی طراح پوستر نمایش «چی فکر میکردیم چی شد»

بازیگری نوجوان

تقدیر: مهرسا عباسیان بازیگر نوجوان نمایش «سیاره فانوس»

بازیگری گروهی

تقدیر: گروه بازیگران نمایش «کلنگ سیاه»

آثار برگزیده

هیات داوران نمایش دروغ چرا به کارگردانی محمدرضا پورعلی و نمایش دلقک یا مبارک به کارگردانی علی بیداوسی با عنوان نمایش برگزیده به جشنواره بین‌المللی فجر معرفی می‌نماید

برگزیدگان مسابقه «شهر ما» به شرح زیر معرفی شدند:

پوستر و بروشور

تقدیر: مهدی اسدی تبار برای نمایش «زندگی معمولی»

برگزیده: شهریار صادق‌حسنی برای نمایش «گاو»

طراحی لباس

تقدیر: مجتبی لاله‌زاری برای نمایش «نامیران»

برگزیده: آدینه رحیم‌نژاد برای نمایش «بهمنشیر یک نفر»

موسیقی

تقدیر: افشین حسنی بابت ساخت و انتخاب موسیقی نمایش «حوزه استحفاظی»

برگزیده: میران سلمانی بابت ساخت و انتخاب موسیقی «بهمنشیر یک نفر»

طراحی فضا

تقدیر: امیر امینی برای نمایش «هیچ پلاس»

برگزیده: مهدی داوودی برای نمایش «خانواده آقای هاشمی»

بازیگری ویژه

هیات داوران به دلیل حضور و مشارکت خلاق گروه بازیگران نوجوان نمایش «کبوتر صلح» تقدیر به عمل آورد.

بازیگری زن

اول: آرزو علیپور برای نمایش «هیچ پلاس»

دوم: آمنه پورحسینی و زهرا چراغی بازیگران نمایش‌های «بمانم یا بروم» و «بیژن و منیژه با طعم آلبالو»

سوم: زهرا دلاور برای نمایش «بی‌نهایت»

بازیگری مرد

اول: اشکان بخشی و بهنام کاوه بازیگران نمایش «گاو» و «خاک با طعم استخوان»

دوم: سید پویا امامی برای نمایش «زندگی میان کوران»

سوم: احمد شریفی و مهدی داوودی برای نمایش‌های «هیچ پلاس» و «خانواده آقای هاشمی»

طرح و ایده

اول: سعید خیرالهی برای نمایش «هیچ پلاس»

دوم: شهریار صادق‌حسنی برای نمایش «گاو»

سوم: سیدمحسن موسوی و مارال ایزدبخش برای نمایش‌های «زندگی میان کوران» و «خانواده آقای هاشمی»

کارگردانی

اول: امیر امینی برای نمایش «هیچ پلاس»

دوم: مارال ایزدبخش برای نمایش «خانواده آقای هاشمی»

سوم: ناصر میاحی و مرضیه علیزاده برای نمایش‌های «کبوتر صلح» و «حوزه استحفاظی»

آثار برگزیده

هیات داوران نمایش «خانواده آقای هاشمی» به کارگردانی مارال ایزدبخش، «هیچ پلاس» به کارگردانی امیر امینی و «گاو» به کارگردانی شهریار صادق‌حسنی را برگزید و به دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر معرفی کرد.

انتهای پیام/