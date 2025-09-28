همه از یک نسلکشی میگویند؛ حتی آمریکاییها!
ادامه جنایات اسرائیل و حمایت همهجانبه آمریکا از آن در برابر اعتراضات و تلاشهای جوامع مختلف دنیا برای توقف این وضعیت و حتی موضعگیری برخی سیاستمداران صاحبنام کشورهای مختلف علیه اسرائیل اتفاقی بینظیر در تاریخ چند قرن اخیر به حساب میآید که نشان میدهد همچنان تمدن و ساختارهای تعریف شده برای جلوگیری از تکرار نسلکشیهای پیشین تاریخ بشریت ناکارآمد هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موج شکلگیری جریانهای اجتماعی علیه صهیونیسم و به خصوص دولت نتانیاهو هر روز شدیدتر از گذشته در جریان است و حالا در نیویورک آمریکا نیز شاهد این اعتراضات هستیم. مردم نیویورک با حضور در خیابان و بیان شعارهایی با موضوع «آزادی فلسطین» با صراحت خواستار بازداشت نتانیاهو نخستوزیر اسراییل شدند.
جالب است که رئیس جمهور کلمبیا که در سخنرانی خود در سازمان ملل، علیه رژیم صهیونیستی موضع گیری کرد و بر لزوم مقابله نظامی با آن تأکید داشت، پس از پیوستن به راهپیمایی حمایت از فلسطین در نیویورک از آمریکا اخراج خواهد شد و ویزای او بنا بر اعلام وزارت امور خارجه آمریکا به دلیل تحریکات و رفتارهای نسنجیده و جنجالیاش در نیویورک لغو خواهد شد.
گوستاوو پترو، رئیس جمهور کلمبیا پیشتر در صحن مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود: ما به ارتشی قدرتمند از کشورهایی نیاز داریم که با نسلکشی موافق نباشند. من از کشورهای جهان دعوت میکنم تا سلاحها و ارتشهای خود را برای دفاع از فلسطین متمرکز کنند. ما در غزه دیپلماسی را امتحان کردیم، اما کمکی به حل اوضاع نکرد. کلمات برای ما کافی بودند، امروز شعار ما آزادی یا مرگ است. سازمان ملل باید از طریق ارتشی از آزادی و رستگاری، تغییری را در توقف نسلکشی در غزه آغاز کند.
این اعتراضات در آمریکا تنها مربوط به جامعه مدنی این کشور نیست، حتی در بین بازیگران و هنرمندان آمریکایی نیز اعتراضاتی جدی نسبت به اقدامات اسرائیل و وضعیت غزه وجود دارد. جنیفر لارنس در مراسم نمایش فیلم جدیدش در هفتاد و سومین جشنواره بینالمللی فیلم سن سباستین در کاخ کورسال حضور پیدا کرد. وی روز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی این فیلم به دفاع از مردم فلسطین برخاست و گفت آنچه در غزه اتفاق میافتد کمتر از یک نسلکشی نیست.
شاید ادامه جنایات اسرائیل در غزه و ناتوانی جامعه جهانی در توقف این جنایات ناامیدکننده باشد اما صهیونیستها به خوبی میدانند که در ماههای اخیر چه جایگاهی در جهان پیدا کردهاند و در اظهارات مسئولان و شخصیتهای سیاسی این رژیم به وضوح میتوان نگرانی نسبت به آینده اسرائیل را دید. رئیس پیشین شورای امنیت اسرائیل ژنرال گیورا آیلاند به تازگی با هشدار نسبت به تشدید انزوای بینالمللی رژیم صهیونیستی تأکید کرده که ادامه جنگ در غزه و بیاعتنایی به اروپا، اسرائیل را در معرض «سونامی سیاسی» قرار داده است.
امروز حتی همکاری با صهیونیستها نیز نمیتواند بیهزینه باشد و شرکتها و بنگاههای اقتصادی که با این رژیم همکاری میکنند در معرض خطراتی چون تحریم جوامع قرار دارند. به تازگی سازمان ملل اسامی دهها شرکت از یازده کشور جهان که در شهرکسازیهای غیرقانونی اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطینی نقش دارند را فاش کرد. در پایگاه داده دفتر حقوق بشر سازمان ملل، نام کشورهایی چون آمریکا، اسپانیا، هلند، فرانسه، چین، بریتانیا، آلمان، کانادا، پرتغال، لوکزامبورگ و تعداد زیادی شرکت مستقر در اسرائیل به چشم میخورد.
با وجود اینکه همچنان برخی شرکتها دستیابی به پول را بر حمایت از جان انسانها ارجحتر میدانند، برخی اتفاقات در عرصههای اقتصادی، نظامی و سیاسی که علیه رژیم صهیونیستی توسط مردم و برخی شخصیتهای سیاسی و هنری رخ میدهد امیدوارکننده است. امروز به وضوح شاهد هستیم که مردم در کشورهای مختلف برای توقف جنایات نتانیاهو درصدد اقداماتی عملی هستند؛ همانطور که کارگران بندر تارانتو ایتالیا در اقدامی تاریخی، از بارگیری ۳۰ هزار تن نفت خام برای نیروی هوایی رژیم صهیونیستی جلوگیری کردند؛ این اقدام منجر به لغو مجوز پهلوگیری نفتکش «سی سالویا» توسط شرکت انی شد.
اما در برابر انتقاد و اعتراضات جدی که امروز علیه اسرائیل شکل گرفته، صهیونیستها هم برنامههایی دارند تا میزان اعتراضات را به حداقل برسانند و وجهه جهانی خود را ترمیم کنند. پیشتر مقامات اسرائیل از همکاری با اینفلوئنسرهای مختلف شبکههای اجتماعی صحبت کرده بودند و حالا نتانیاهو در جلسهای با این افراد به وضوح از آنها میخواهد که جریان رسانهای شکل گرفته را به نفع اسرائیل تغییر دهند.
باید دید که آیا اینفلوئنسرهایی که در ازای دریافت مبالغی از صهیونیستها حاضر شدهاند تا خدمتگذار جنایتکاران باشند، میتوانند کشته شدن 1722 نفر از کادر درمان فلسطین و تخریب مراکز درمانی، کلینیکها، بیمارستانها و همچنین مدارس و... را توجیه کنند یا خیر.
اما جدا از اینفلوئنسرها و برخی شرکتهای سودجو همچنان جدیترین حامی اسرائیل را میتوان دولتمردان آمریکایی دانست. بر اساس اعلام والاستریت ژورنال طبق طرح ترامپ، تونی بلر حاکم غزه میشود. به موجب این طرح، هیئت انتقالی بینالمللی، چندین سال اداره غزه را برعهده خواهد داشت. و اعضای این دولت انتقالی، تکنوکراتهای فلسطینی خواهند بود. همچنین بنا بر برخی اطلاعات، آمریکا در حال تقویت سامانههای دفاع موشکی اسرائیل با انتقال سامانههای THAAD اضافی از امارات است.
پس از اینکه بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی در سازمان ملل با صندلیهای خالی مواجه شد و در واقع نمایندههای کشورهای مختلف به نشانه اعتراض از سالن خارج شدند، این اتفاق دستمایه تحلیلهای جالبی درباره تفاوت آمریکا با دیگر کشورهای جهان در تعریف جنایت، تجاوز و ترور شده است. برخی کاربران با انتشار تصویر صندلیهای خالی در برابر نخستوزیر اسرائیل واکنش جهانیان در مواجهه با یک تروریست را با واکنش دولتمردان آمریکایی مقایسه کردهاند.
علم صالح، دانشیار مطالعات خاورمیانه نیز در اظهاراتی با اشاره به جنایات اسرائیل و توجیهاتش برای ادامه این روند، گفته است: نتانیاهو تلاش کرده است مسئله فلسطین را به هفتم اکتبر و یا حداکثر دو سال اخیر محدود کند، در حالیکه مسئله فلسطین ریشهای ۷۵ ساله دارد؛ ریشهای که بر پایه نظام آپارتایدی و اشغالگری علیه کل مردم فلسطین بنا شده است. تنها دستاورد اسرائیل و نتانیاهو طی این مدت، متهم شدن به ارتکاب جنایات جنگی و گرفتار شدن در انزوایی بیسابقه بوده است؛ انزوایی که حتی در میان متحدان پیشین آنها نیز بهوضوح دیده میشود.
اسرائیل امروز تنها به پشتوانه حامی همیشگیاش آمریکا مشغول جنایت در نوار غزه است. جهان حالا میتواند توان خود برای مقابله با یک رژیم جنایتکار و یک دولت حمایتکننده جنایت را بسنجد و امروز وضعیت غزه و مردمش و آینده آن میتواند همه دنیا را به نتیجهای منطقی از شعارهای متمدنانه و صلحطلبانه حاکمان و دولتمردان مختلف دنیا و همچنین نهادهای حقوق بشری مختلف برساند.