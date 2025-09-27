نمایش و نقد «متولد چهارم جولای» در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی « متولد چهارم جولای » ساخته الیور استون، محصول 1989 آمریکا، در ژانر بیوگرافی، مستند درام، درام و حماسی یکشنبه 6 مهرماه 1404 ساعت 18 در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی می‌شود.



این فیلم سرگذشت زندگی فردی به نام «ران کوویک»است. سربازی که در جریان جنگ ویتنام فلج شد و بعد از آن، چون فکر می کرد کشوری که برایش جنگیده، به او خیانت کرده است، تبدیل به فردی مخالف جنگ و طرفدار حقوق بشر تبدیل شد و ...



فیلم متولد چهارم جولای پس از حضور در جشنواره‌‌‌‌‌ های بین‌المللی موفق شد شد برنده 15 جایزه جهانی از جمله: 2 جایزه اسکار و 4 جایزه گلدن گلوب و نامزد 26 جایزه جهانی از جمله: نامزد 8 جایزه اسکار، 1 جایزه از جشنواره برلین، 2 جایزه بفتا و 5 جایزه گلدن گلوب شود.



در وبگاه راتن تومیتوز، ٪84 از 56 بررسی منتقدین درباره این فیلم مثبت است و این فیلم میانگینِ امتیاز 7.2 از 10 را در وبگاه imdb اختیار دارد.فیلم متولد چهارم جولای در متاکریتیک که از میانگین وزنی استفاده می‌کند، بر اساس نظر 16 منتقد امتیاز 75 از ۱۰۰ را کسب کرده و در وبگاه لترباکسد نیز امتیاز 3.7/5 را کسب کرده است که نشان‌گر «نقدهای عموماً مطلوب» است.



علاقمندان برای حضور در ششصد و شصت و ششمین نشست باشگاه فیلم تهران می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان‌، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شماره‌های 20- 22872818 تماس بگیرند.

