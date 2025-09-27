خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«مجنون» از ۱۶ مهرماه روی پرده سینما می‌رود

«مجنون» از ۱۶ مهرماه روی پرده سینما می‌رود
کد خبر : 1692144
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم سینمایی «مجنون» از ۱۶ مهرماه در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم سینمایی «مجنون» به تهیه‌کنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی از ۱۶ مهرماه در سینماهای کشور اکران عمومی خود را آغاز می‌کند.

در آستانه آغاز اکران «مجنون» تصویری متفاوت از بهزاد خلج در این اثر رونمایی شد.

فیلم سینمایی «مجنون» که محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است، بازخوانی بخشی از حماسه شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین در جزیره مجنون و عملیات بزرگ خیبر را به تصویر می‌کشد.

«مجنون» بهترین فیلم چهل و دومین جشنواره فیلم فجر شد و توانست ۴ سیمرغ بلورین این رویداد سینمایی را به دست آورد.

اکران این اثر از ۱۶ مهرماه در سینماهای سراسر کشور آغاز  می‌شود و پخش آن بر عهده دفتر پخش بهمن سبز است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی