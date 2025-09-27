لزوم فراهمآوردن بستری برای پژوهش در زمینۀ موسیقی
ارشد طهماسبی، موسیقیدان و پژوهشگر ، بر ضرورت ایجاد بستر مناسب برای پژوهش در زمینۀ موسیقی تأکید کرد و گفت: اگر هنرمند امکان زندگی و کار در این حوزه را بیابد، خلاقیت بهصورت واقعی و ماندگار در آثار او متجلی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، ارشد طهماسبی، موسیقیدان، پژوهشگر و نوازندۀ تار با بیان اینکه اولین حکم در حرکت خلاقانه در هر عرصهای بهخصوص هنر این است که نباید فرمایشی باشد، اظهار کرد: خلاقیت، جوشش درونی هنرمند است که با هماهنگی و همراستایی با نبض تپش جامعه و شرایط اجتماعی آن حاصل میشود.
وی ادامه داد: اگر هنرمند واقعاً خلاق باشد خودبهخود خلاقیت صورت میگیرد؛ درطول تاریخ نیز چنین بوده و آثار افرادی که بهزور خواستهاند خلاقیت داشته باشند در مدتزمان کوتاهی ارائهشده و در ادامه نیز فاقد ماندگاری بوده، خیلیزود از یادها رفته و دفاعی از ان بهجا نمیمانَد.
طهماسبی که در نخستین جشنوارۀ ملی موسیقی خلاق شاهینشهر داوری بخش پژوهش را بهعهده داشت، با بیان اینکه مسئلۀ پژوهش در فرهنگ ایران تاحدی نوپا است، گفت: ما پیشینیه و فرهنگ پژوهش را نداشته و هنوزهم نداریم و بودجهای که برای آموزش و پرورش مطرح است نیز گویای این موضوع است؛ ازاینرو من اگر نگاه ما به پژوهش در حوزۀ موسیقی چنین باشد که بستری را برای علاقهمندان فراهم کنیم تا بتوانند در زمینۀ موسیقی زندگی و کار کنند بسیارکارگشا خواهد بود و این بهمعنای خلاقیت است.
طهماسبی افزود: برگزاری جشنوارۀ ملی موسیقی اقدام شایستهای ازسوی مدیریت شهری شاهینشهر بود و شور و نشاط حاصل از این رویداد نشان داد که برگزاری جشنواره از دل برآمده است.
بنابراین گزارش، دومین جشنواره ملی موسیقی خلاق دی ماه ۱۴۰۴ در شاهین شهر اصفهان برگزار میشود.