به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشن عکاسان سینمای ایران، در آغاز مراسم،محمد فوقانی دبیر این دوره جشن ضمن خوشامدگویی به حاضران گفت:

«نگاه ما در برگزاری این جشن و مسابقه، سیاست‌گذاری کلان انجمن عکاسان سینما در راستای حفظ شأن و جایگاه عکاسی سینماست. تلاش کرده‌ایم در هر دوره از جشن‌های انجمن، توجه ویژه‌ای به سینماگرانی داشته باشیم که از عکاسی فیلم حمایت می‌کنند. کیفیت و نقش عکس در تبلیغات آثار نمایشی از مسائل مهم و اهداف اصلی انجمن است. فراموش نکنیم که بخش عظیمی از تاریخ سینمای ایران مدیون عکس‌های آن است. تشکر می‌کنم از خانم دکتر فاطمه محمدی، مدیرعامل محترم موزه سینما که میزبان این جشن بودند و از ما حمایت کردند. همچنین از خانه سینما که خانه دوم سینماگران است سپاسگزارم. قدردان خانم بهناز شیربانی، دبیر اجرایی جشن و یاور همیشگی انجمن هستم که زمینه تعامل انجمن با موزه را فراهم کردند. از زحمات کارکنان صبور موزه سینما نیز تشکر می‌کنم و در پایان از شورای سیاست‌گذاری سپاسگزارم که این حقیر را لایق دبیری جشن دانستند.»

در ادامه، دکتر فاطمه محمدی مدیرعامل موزه سینما به دعوت نیما رئیسی روی صحنه آمد و ضمن خوشامدگویی گفت:

«خوشحالیم که این شب با حضور شما رنگ دیگری گرفت و قاب خاطره‌ای تازه در تاریخ عکس سینمای ایران ثبت شد. از تلاش‌های آقای شاهسواری، رئیس هیأت‌مدیره موزه سینما، عزیزان خانه سینما و پیشکسوتان حاضر در این جمع صمیمانه سپاسگزارم. عکس سینما همچنان حامیان ویژه‌ای دارد.»

سپس منوچهر شاهسواری، محمدمهدی عسگرپور، علیرضا حسینی و آیدین ظریف روی صحنه آمدند. شاهسواری در سخنانی کوتاه گفت:

«هر رویداد و هر مراسمی در این روزها نشان‌دهنده ذات سینماست. سینما برای این سرزمین یکی از اصلی‌ترین و شاید مهم‌ترین مبانی میهن‌دوستی است.»

محمدمهدی عسگرپور نیز افزود:

«سیر تحولات سینما در سال‌های اخیر همه ما را غافلگیر کرده است. در برخی عرصه‌ها مانند عکاسی فیلم که امشب جشن آن برگزار شده، دوستان بسیاری سال‌ها تلاش کردند و تصاویری ماندگار از خود به یادگار گذاشتند. باید مراقبت کنیم، زیرا این تحولات ممکن است باعث شود بخشی از همکاران ما در حرفه‌شان دچار مشکل شوند و شغل خود را از دست بدهند.»

علیرضا حسینی هم گفت:

«تشکر می‌کنم از انجمن عکاسان؛ اگر عکس‌های این دوستان نبود شاید کمتر همدیگر را به یاد می‌آوردیم. ۲۵ سال پیش فیلمی ساختم که نیما رئیسی در آن بازی داشت. او پیر نشده ولی من پیر شدم.»

در ادامه، اعضای شورای سیاست‌گذاری نهمین مسابقه و جشن عکاسان سینما شامل علی نیک‌رفتار، علیرضا رضاداد، فاطمه محمدی و بهناز شیربانی روی صحنه آمدند و از آنان تقدیر شد.

بخش دیگری از مراسم به حضور محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات اختصاص داشت. او ضمن ابراز خرسندی از حمایت بانک صادرات گفت:

«اقتصاد بدون فرهنگ مسیر درستی را طی نخواهد کرد. خوشحالیم که در دو سال گذشته کنار هنر، سینما و فرهنگ ایران بودیم و امیدواریم این همکاری ادامه یابد.»

تقدیر از علیرضا داوودنژاد

در بخشی دیگر از مراسم، از علیرضا داوودنژاد کارگردان پیشکسوت سینما تقدیر شد. او که همواره از حامیان عکاسی فیلم بوده، توسط رسول صدرعاملی، احترام برومند، علی علائی، زهرا داوودنژاد و محمدرضا داوودنژاد تجلیل شد.

احترام برومند در سخنانی گفت: «باعث افتخار من است که امشب از یکی از شریف‌ترین هنرمندان کشور تقدیر شد. ایشان فیلمساز، نویسنده و بازیگر توانایی هستند.»

احترام برومند درسخنانی گفت:« برای من باعث افتخار است که امشب دراین صحنه از یکی‌ از شریف‌ترین هنرمندان ‌کشورمان تقدیر کردیم. ایشان فیلمساز، نویسنده و بازیگر خوبی است و این دومین باری است‌ که روی صحنه برای تقدیر ایشان حضور دارم.»

درادامه رسول صدرعاملی کارگردان با اشاره به فیلم «پاییزان»گفت:« چقدر خوشحالم در جمع شما هستم، بیش از سی‌سال پیش در جاده اسالم به خلخال فیلم «پاییزان» را کار می‌کردم و دو عکاس خوب داشتیم که اهمیت تاثیر عکس در فیلم را به من نشان دادند.»

علی اعلایی نیز در سخنانی بیان کرد:«من از نسلی هستم که با پوستر و عکس؛ عشق به سینما در ما به وجود آمد. من در سن کم عکس‌های فیلم‌ها را برش می‌زدم و جمع می‌کردم. واقعا شغل مهمی دارید و چقدر برای مخاطب عکس فیلم جذاب است و بارها بر اساس تصلویر یک فیلم، آن را در ذهنم ساختم و بعد فیلم را دیدم. امشب افتخار بزرگی نصیب من شده است.»



سپس علیرضا داوودنژاد با بیان خاطره‌ای از زنده یاد کیومرث پوراحمد گفت:«پوراحمد یکبار برای نگارش یک فیلم‌نامه به خانه ما در شمال آمد و همان ‌ابتدا گفت‌وگو به من گفت یک عکس دو نفره با هم نداریم. این بهانه‌ای شد برای گرفتن آخرین عکس یادگاری بین ما دونفر.ماهیت عکس این است که هم خاطره های شیرین را ثبت می کند و هم تلخ.»

او ادامه داد:«لنز و دوربین یک آرمان کهن بوده است و عکاسی و سینما از قدیمی ترین آرمان های بشر هستند. این مراسم ها اصولا برای ترغیب ما به بازنشستگی است ولی من این قصد را ندارم.»

این‌ کارگردان مطرح کرد:«یکی‌ از قدیمی‌ترین دوستان من حسین‌ ملکی بود که در عصر طلایی با او آشنا شدم و اولین کسی بود که داستان‌های من را گوش می‌داد و برای من بازی می‌کرد. او درعکاسی جزو نخبگان بود و نمی‌دانم سر صحنه چگونه عکس‌ می‌گرفت و چاپ‌ می‌کرد و کارهایش حیرت‌انگیز بود، امشب یادش را گرامی می‌دارم.»

محمدرضا داوودنژاد نیز گفت:«در وهله اول می‌گویم در تمام مدتی که در سینما بودم شاگردی برادرم را کردم و افتخار این را داشتم تا در کنار بزرگانی چون ابوالفضل پورعرب کار کنم و از برگزاری این‌ مراسم خوشحالم.»

پس از آن واله داوودنژاد در سخنانی افزود:«خیلی هیجان زده و خوشحالم هستم که در این برنامه حضور پیدا کردم و در طول سال‌ها کم پیش می‌آید، خانواده داوودنژاد همه یک‌ جا جمع شوند. از اینکه در بستر سینما بزرگ شدم و با آن زندگی کردم خوشحالم و در همین بستر هم خواهم مرد.»

تجلیل از میترا محاسنی و عزیز ساعتی

در ادامه، کلیپی از رخشان بنی‌اعتماد دوست دیرینه میترا محاسنی پخش شد. رخشان بنی اعتماد دراین ویدیو درمورد میترا محاسنی گفت:«رد نوربر پرده تاریک، صداقت زاویه، سادگی قاب،حافظ یادگار خاطره ها،پاسبان گنجینه پرده نقره ای،حافظه همیشگی لحظه های ناب،تداوم سالها نگاه از دریچه دوربین،چشم بینای سینمای یک نسل،حافظه تصویری نسل من،نماد صلابت و وقار پشت صحنه،نام روشن و ماندگار درحافظه سینمای ایران، رفیق و عزیز همیشه همراهم میترا محاسنی»



سپس با حضور پرویز پرستویی، آزیتا حاجیان و هارون یشایایی از میترا محاسنی و عزیز ساعتی تقدیر به عمل آمد



پرویز پرستویی در صحبت های کوتاهی گفت:«یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بربخورد. نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد، راهی نروم که بی راه باشد،خطی ننویسم که ازار دهد کسی را. یادم باشد که روز و روزگار خوش است، همه چیز رو به راه و بروفق مراد است و خوب. تنها دل ما دل نیست.»

او ادامه داد:«نهمین جشن بزرگ عکاسان سینمای ایران را به یکایک شما تبریک می گویم. روز۲۱ شهریور ماه که روز ملی سینما بود، اقای همایون اسعدیان و باقی بزرگواران از بنده بابت فعالیت های اجتماعی تقدیر کردند.من وقتی مسئول عزیزی را اینجا دیدم دلم به درد آمد و حرفی زدم که متاسفانه به یکسری از دوستان سیستان و بلوچستانی برخورد وسوتعبیر شد. بنده اولین باری که به سیستان و بلوچستان سفر کردم سال۱۳۵۳ بود که یک تئاتر آنجا بردیم و۱۵ روز مهمان این عزیزان بودیم و شش سال است که تنگاتنگ با این عزیزان رفاقت دارم. من حرفی را زدم در خصوص فقری که نه درهمه جا، بلکه در مناطق محرومی وجود دارد. وقتی وارد زاهدان می شویم۲۵۰ کیلیومتر باید زمینی برویم و۳۵ کیلیومتر فرعی،که زمان کرونا می گفتند دم شما گرم که به انجا سفر می کنید و به خدا که کرونا اصلا آنجا را بلد نبود. چون جایی که می رویم برق و آب ندارند و مهم تر از همه اینکه هویت رسمی ندارند، یعنی شناسنامه ندارند.شش سال این حرف ها را زدیم و اثر نکرد و هنوز هم اتفاقی نیفتاده و امیدوارم بالاخره اتفاق بیفتد. حرفی که روز ملی سینما زدم، باعث شد تا دوستان در سیستان و بلوچستان از من گله کنند و بی تردید که بزرگورانی انجا هستند که دست خیر هم دارند. انسان های شریف، با غیرت و مقاوم که اگر در آنجا نباشند درمرز امنیت نداریم. اما من در مورد کسانی صحبت کردم که با فقرمطلق انجا زندگی می کنند و خطابم به مسئولان بود که نیم نگاهی به آنها داشته باشند و من دست تک تک مردم شریف و دوست داشتنی سیستان و بلوچستان را می بوسم و به وجودشان افتخار می کنم. امیدوارم اگر صحبت های من انها را اذیت کرد بنده را ببخشند.»

پرستویی درمورد سابقه همکاری با میترا محاسنی و عزیز ساعتی گفت:«این دو هنرمند علاوه بر زندگی مشترک، درهنرهم کنار همدیگرقدم برداشتند و نمونه ای درخشان از عشق، تعهد و کار بلدی هستند. قدردانی از انها در حقیقت قدردانی از همه عکاسان و فیلمبردارانی است که با تلاش و بی ادعایی چشم ما را به جهان تازه ای بازمی کنند. برای این زوج هنرمند و برای همه عکسان عزیز ارزوی سلامتی، شادی و ماندگاری دارم.»

آزیتاحاجیان هم در صحبت های کوتاهی گفت:«مفتخرم بعد از۳۸ سال درکنار خانم محاسنی هستم و ممنونم ازانجمن عکاسان سینمای ایران که چنین جشی را تدارک دیدند.»



عزیز ساعتی در سخنان کوتاهی خاطرنشان کرد: «خیلی ممنون و سپاسگذارم از انجمن عکاسان سینما که من را لایق تجلیل دانستند.»

میترا محاسنی نیز در سخنانی بیان کرد:« برای من حرف زدن و ایستادن بر روی صحنه سخت است چون همیشه از پایین به صحنه نگاه‌ کردم. از انجمن عکاسان و موزه سینما بی‌نهایت ممنونم و از دوست و رفیقم رخشان بنی اعتماد ممنونم که امشب جایش در این مراسم خالی است.»

سپس کلیپی از ایرج طهماسب پخش شد که در مورد عزیز ساعتی نکاتی را بیان کرد.



تقدیر از حسن توکل‌نیا

سپس از حسن توکل‌نیا با حضور ابوالفضل پورعرب و حبیب اسماعیلی تقدیر شد.



ابوالفضل پورعرب در صحبت های کوتاهی گفت: «برای نهمین جشن عکاسان ‌که‌ ما را به تاریخ سینما ربط می‌دهند خوشحالم. عکاسان در طول سال‌های کاری من ، به من خیلی لطف داشتند و کسانی هستند که در سکوت کار حرفه‌ای می‌کنند.»

در ادامه حبیب اسماعیلی هم مطرح کرد:« ازانجمن عکاسان تشکر می کنم زیرا نقش عکاسان در سینمای ایران بسیار مهم است و ما قبلا در سینما پیش از بازیگران به عکاسان فکر می‌کردیم. متاسفانه این روزها برخی، از عکاسان حرفه‌ای استفاده نمی‌کنند و این جای افسوس دارد.»

حسن توکل نیا هم در سخنانی گفت:«تشکر می کنم از آقای محمد فوقانی که اولین قرارداد عکاسی اش در سینما را با بنده بست.دوستانی که با من در سینما کار کرده اند می دانند که تمام توانم را برای بهتر شدن اثرمی گذارم. همسرعزیزم درهمه این سالها با گرفتاری ها و مشکلات کار من درسینما کنار آمد و صبور بود و دو دخترنازنینم که ازآنها تشکر می کنم و از دست اندکاران برگزاری این جشن وموزه سینما تشکر می کنم.»



بیانیه هیأت داوران

در ادامه، میترا محاسنی و ساعد نیک‌ذات اعضای هیأت داوران به صحنه آمدند. نیک‌ذات بیانیه هیأت داوران را قرائت کرد و بر نقش خلاقانه عکاس فیلم به‌عنوان یک مؤلف مستقل تأکید داشت.

معرفی برگزیدگان

در بخش پایانی، با حضور دیبا زاهدی، سام قریبیان و نوید پورفرج جوایز نهمین دوره مسابقه عکس سینمای ایران اهدا شد:

• دیپلم افتخار بخش شبکه نمایش خانگی ۱۴۰۲: فتاح ذی‌نوری برای «زخم‌کاری»

• دیپلم افتخار نمایش خانگی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳: امید صالحی برای «آبان» و «در انتهای شب»

• تندیس فیلم سینمایی ۱۴۰۳: مهرداد امینی برای «خدای جنگ»

• دیپلم افتخار شبکه نمایش خانگی ۱۴۰۲: احمدرضا شجاعی برای «خائن‌کشی»

• دیپلم افتخار فیلم سینمایی ۱۴۰۲: امیرحسین غضنفری برای «احمد»

• دیپلم افتخار فیلم سینمایی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳: پویا شاه‌جهانی برای «پالایشگاه» و «پیشمرگ»

• دیپلم افتخار فیلم سینمایی ۱۴۰۳: مجید طالبی برای «زیبا صدایم کن»

• دیپلم افتخار و تندیس انجمن شبکه نمایش خانگی ۱۴۰۳: سمیرا بختیاری برای «گردن‌زنی»



پرویز پرستویی، آزیتا حاجیان،منوچهر شاهسواری، محمد مهدی عسگرپور،فریبا کوثری،شقایق فراهانی،ویدا جوان،فرامرز روشنایی،شروین امیرصادقی،نیکی مظفری،حسن آقا کریمی،نیما آقا کریمی،آیدین ظریف،مهری شیرازی،علیرضا حسینی،محمد بحرانی،رویا جاویدنیا،مجید توکلی،سیاوس اسعدی،شاهد احمد لو،محسن شاه ابراهیمی، بهمن اردلان،امیر اثباتی،علی لقمانی،اتابک نادری،جهانبخش سلطانی،محسن شایانفر،هارون یشایایی،حسن زاهدی،شهراد بانکی،پرویزکاظم لو،سام قریبیان،محمد قنبری،شقایق فراهانی،رسول صدرعاملی،شاهد احمدلو،حبیب اسماعیلی،حبیب رضایی،داوود بخشی خانی،مختار سائقی،علیرضا رضا داد،علی علائی،نوید پور فرج، روشنک گرامی، هومن حاج عبدالهی،احترام برومند،امید صالحی، پویا شاه جهانی،احمد رضا شجاعی،فتاح ذی نوری،مجید خمسه، بهروز صادقی، رضا مهاجر، امیرعابدی، حافظ احمدی، عبدالله عبدی نسب،نازنین سلامیان،ایران انتظام،کسری نیک رفتار، علی نیک رفتار،مهرداد امینی،امیرحسین غضنفری، امید نعمت پور، ترنم کریمیان، مریم مومن،سونیا حسینی،نیک آفرید حسینی،از جمله حاضران در مراسم بودند.

