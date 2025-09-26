کارگردان «یوز»: به ایرانی بودن خود افتخار کنید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، جشن بزرگ افتتاحیه انیمیشن سینمایی «یوز» در جمع هزار نفری و پُرشور بچه‌ها و خانواده‌هایشان عصر روز گذشته 3 مهرماه در باغ کتاب تهران برگزار شد.



این مراسم با پخش زنده و با حضور عروسک «یوز»، فاطمه امینی «ننه نقلی»، احسان مهدی و کاراکتر نوید همراه بود و در پایان نیز کیک «یوز» همزمان با آغاز اکران اثر در سینماهای سراسر کشور بریده شد.



رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی کشور همراه با خانواده مهمان ویژه نمایش انیمیشن سینمایی «یوز» بود.



پیش از نمایش این اثر، عوامل این پروژه برای خوشامدگویی به مهمانان روی سن آمدند که با استقبال بچه‌ها همراه بود.



ابتدا امیررضا مافی تهیه‌کننده ارشد پروژه و مدیر مرکز انیمیشن سوره ضمن خوشامدگویی به مهمانان گفت: «یوز» چهارمین انیمیشن سینمایی برای شما بچه‌هاست. ما پیش از این «لوپتو»، «مسافری از گانورا» و «رویاشهر» را برای شما بچه‌ها تدارک دیدیم و حال نوبت «یوز» است که به دست شما رسیده است.



وی یادآور شد: چهار سال پیش که انیمیشن «لوپتو» به اکران رسید، من از سوی همه دوستانم در سازمان سینمایی سوره قول دادم که سالی یک انیمیشن سینمایی برای بچه‌ها اکران کنم. حال خوشحالم که «یوز» در چهارمین سال به عنوان چهارمین اثر روی پرده می‌رود.



مافی در پایان سخنان خود خطاب به بچه‌ها خاطرنشان کرد: امیدوارم از تماشای «یوز» لذت ببرید و با حال خوب از سالن سینما خارج شوید. شما نسلی هستید که باید قدر خودتان را بدانید.



در ادامه، احسان کاوه تهیه‌کننده «یوز» بیان کرد: «یوزِ» قصه ما برای رسیدن به خانواده‌اش به ایران باز می‌گردد. بچه‌ها، شما از اینکه پیش خانواده‌های خود هستید، چه قدر خوشحالید؟ قدر شادی و در کنار خانواده بودن را بدانید. از همه دوستان و همکاران که در این پروژه حضور داشتند، تشکر می‌کنم. ما با هنرمندان در شهرهای مختلف ایران همکاری داشتیم و حتی بخشی از موسیقی کار در خارج از کشور توسط افشین عزیزی ضبط شده است.



رضا ارژنگی نویسنده و کارگردان این انیمیشن سینمایی در سخنانی کوتاه گفت: خوشحالم که در جمع شما این اثر را می‌بینیم. حتی اگر این اثر نپسندیدید، به ایرانی بودن خودتان افتخار کنید.



محمود احمدی طراح کاراکتر و محیط این اثر و سیدمحمدحسین احدی مدیر تولید و سرپرست جلوه‌های ویژه نیز ضمن ابراز خوشحالی برای حضور در جمع بچه‌ها آن‌ها را به تماشای «یوز» دعوت کردند.



حسین مطمئن‌زاده صداگذار و طراح صدای پروژه در سخنانی کوتاه بیان کرد: از همه دوبلورهای عزیزی که در این پروژه با ما همکاری داشتند، تشکر می‌کنم.



در ادامه دوبلورهای این پروژه به معرفی خود و نام بردن از کاراکتری که در «یوز» به جای آن صحبت کردند، پرداختند؛ سامان مظلومی گوینده ساعت مچی، معصومه ریاحی گوینده مجری رادیو، همایون میرعبدالهی گوینده خلبان و راننده نیسان، آرزو روشناس گوینده خانم موش، مریم جلینی گوینده توریست و مهدی ثانیخانی گوینده شخصیت «بابی».



در پایان، حامد عزیزی گوینده نقش «یوز» ضمن یاد کردن از نصرالله مدقالچی و ناصر ممدوح به عنوان دوبلورهای پیشکسوت و دیگر هنرمندانی که در این اثر صدایشان شنیده می‌شود، خاطرنشان کرد: شور و اشتیاقی و استقبالی که ما در افتتاحیه «یوز» در باغ کتاب دیدیم، در افتتاحیه «پیرپسر» ندیدیم. جزییات بسیاری در این پروژه هست که دقت شما را می‌طلبد. همچنین ما تلاش کردیم فرهنگ ایرانی را در این اثر به نمایش بگذاریم. امیدواریم از تماشای انیمیشن «یوز» لذت ببرید و آن را به دوستان خود معرفی کنید.



انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول مشترک مرکز انیمیشن سوره و ویستامدیا با همکاری بانک صادرات ایران، از ۲ مهر ماه توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور اکران شده است.

