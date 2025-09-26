به گزارش ایلنا، طبق بیانیه هیأت داوران، این جایزه به همراه ده میلیون وون وجه نقد، به خاطر خلاقیت بصری و داستان منحصربه‌فرد به این فیلم اهدا شد. اسپانسرمبلغ نقدی جایزه، شرکت توسعه سینمای هند است.

جشنواره بوسان نخستین حضور بین‌المللی این فیلم است و در دو هفته آینده «خرگوش سیاه خرگوش سفید» با نویسندگی نسیم احمدپور و شهرام مکری، تهیه‌کنندگی نگار اسکندرفر و بازیِ بابک کریمی و هستی محمایی، در جشنواره «بی اف آی» لندن نخستین نمایش اروپایی‌اش را خواهد داشت. «خرگوش سیاه خرگوش سفید»، داستان زنی را روایت می‌کند که پس از یک تصادف درمی‌یابد واقعیات اطرافش دستخوش تغییر شده و حال‌وهوایی رازآلود و نامتعارف پیدا کرده است.

«خرگوش سیاه خرگوش سفید» در تاجیکستان فیلمبرداری شده و بازیگرانی از ایران و تاجیکستان در آن حضور دارند. کبریا دیلوبووآ و بژن داولیاتوف از دیگر بازیگران اصلی این فیلم هستند.

