مهری قربانی:
«دندان بیعقل»؛ کمدی کودکانه است/ فیلمم به جشنواره رفت شوکه شدم
مهری قربانی کارگردان «دندان بیعقل» از جمله آثار پذیرفته شده در بخش فیلم کوتاه سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، گفت: هنگام نگارش فیلمنامه رویکردی را در پیش گرفتم که طیفهای مختلف سنی بتوانند با این فیلم ارتباط برقرار کنند. البته این اثر برای کودکان و نوجوانان جالبتر خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهری قربانی کارگردان فیلم کوتاه «دندان بیعقل» از آثار پذیرفته شده در بخش در فیلم کوتاه سیوهفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان درباره داستان این اثر به خبرنگار... گفت: این فیلم کوتاه به ماجراهای دو پسربچه میپردازد. یکی از این بچهها در خیال خود فکر میکند که باید حتما برای مادربزرگ خود دندان مصنوعی تهیه کند تا او را از مرگ نجات دهد. در نتیجه این دو تلاش میکنند تا به هر طریقی که شده، دندان مصنوعی را تهیه کنند.
قربانی ادامه داد: فیلمبرداری این اثر حدود پنج روز به طول انجامید و نسخه نهایی این فیلم در ۱۵ دقیقه آماده شده است. ضمن اینکه نقش شخصیتهای اصلی «دندان بیعقل» را بازیگران کودک ایفا میکنند و همین مسئله چالشهایی را برای گروه تولید به همراه داشته است.
وی افزود: کار کردن با کودکان همواره دشوار است، چراکه بساری از آنها درکی از روند حرفهای تولید یک فیلم ندارند. نام اولیه این فیلمنامه «کودکان پاییزی» بود و به دلیل پاییز زیبایی شهرستان نجفآباد مراحل فیلمبرداری را در این منطقه به انجام رساندیم.
قربانی در پایان گفت: زمانی که متوجه شدم «دندان بیعقل» در جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان پذیرفته شده است، بسیار شوکه شدم. من همواره فرزندان خود را به حرکت در مسیر فیلمسازی دعوت میکنم و امیدوارم روزی آنها نیز بتوانند حضور در این رویداد را تجربه کنند. کودکان ایرانی باید به امر مطالعه تشویق شوند و مطمئنا در این صورت نسل جوان فیلمساز میتوانند با ایدههایی نو و متفاوت، فضای دیگری را در سینمای ایران تجربه کنند.
سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.