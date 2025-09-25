استاندار اصفهان بر اهمیت ایجاد یک رویکرد کلان و راهبردی در حوزه کودک و عدالت آموزشی تأکید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان در جمع کارکنان و مربیان کانون در گردهمایی سراسری استانی با اشاره به اولویت‌های دولت در زمینه آموزش، بر لزوم توجه به خلاقیت‌های محلی و تعامل مؤثر با آموزش و پرورش تأکید نمود و خواستار نوآوری در روش‌های آموزشی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و خیرین شد.



در گردهمایی مربیان ،مسئولین مراکز و مدیران ستادی ، مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان، با تأکید بر اهمیت نگاه راهبردی و کلان در حوزه کودک، به چند نکته کلیدی اشاره کرد. وی گفت: در این دوره ریاست جمهوری، عدالت آموزشی به عنوان اولویت اول مطرح شده است و این نگاه برای دستگاه‌های آموزش محور مانند آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری بسیار حائز اهمیت است.



استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: اصفهان از دیرباز به داشتن مردم خلاق و نوآور معروف بوده و ما به دنبال سرمایه‌های انسانی هستیم. وی بر لزوم توجه به عدالت آموزشی و جغرافیایی تأکید کرد و افزود: باید شهرستان‌ها و روستاهای اطراف را دید و به خلاقیت‌های موجود در آن‌ها توجه کرد.



جمالی نژاد بر تعامل مؤثر با آموزش و پرورش تأکید نمود و گفت: این ارتباط باید ساختارمند و برنامه‌محور باشد تا دامنه اثرگذاری را افزایش دهد. وی همچنین به نوآوری در پاسخگویی به نیازهای نسل جدید اشاره کرد و گفت: کانون باید به دنبال روش‌های جدید و هوشمندانه باشد.



استاندار اصفهان مدیریت محتوایی را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: کیفیت محتوا را فدای کمیت نکنیم. در حوزه محتوا بسیار ضعیف هستیم و من نگران کیفیت آموزشی در آموزش و پرورش هستم . وی همچنین بر لزوم ورود به حوزه‌های مدرن مانند هوش مصنوعی، پادکست، فیلم‌سازی و عکاسی تأکید نمود.



استاندار اصفهان تصریح کرد: مربی باید قلب تپنده کانون باشد و بازنگری در فضاهای فیزیکی کانون را ضروری دانست. وی همچنین بر اهمیت مدیریت منابع و شفافیت مالی تأکید کرد تا اعتماد عمومی حفظ شود.



استاندار اصفهان در ادامه اظهار نمود: باید از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین استفاده کنیم. اصفهان بهترین خیرین را در کشور دارد و می‌توانیم از آن‌ها در کانون بهره‌برداری نماییم، وی در ادامه اعلام کرد آماده است تا ارتباط با آموزش و پرورش و خیرین را برای کانون فراهم کند و بر لزوم برگزاری اردوهای آموزشی برای مربیان در خارج از کشور تأکید کرد.



در پایان این بخش و با حضور استاندار از فررندان شهید اسماعیل قرقانی از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، صبا و سودا از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرضا تجلیل شد. همچنین از مهشید قاسمی که در بخش بین‌الملل مسابقه نقاشی محیط زیست جی کیو ای کشور ژاپن از بین ۸ هزار و ۵۱۴ نقاشی از ۶۸ کشور جهان جایزه اول بخش بین الملل را کسب کرد تجلیل به عمل آمد.



در ادامه از علیرضا زارع دستنائی عضو مرکز فرهنگی هنری شماره ۱۱ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر از پنجاه و چهارمین دوره مسابقه بین المللی نامه نگاری اتحادیه پست سوئیس در سال ۲۰۲۵ به مربی گری زهرا دیانتی تجلیل گردید.



در ادامه با حضور استاندار اصفهان از ستایش دوران عضو باشگاه قاف، شاعره نوجوان و مشاور معاون فرهنگی کانون کشور نیز تقدیر شد .



گفتنی است در راستای طرح جوانی جمعیت، ازدواج مریم حاجت‌پور و فرشاد اسدپور از کارکنان حوزه ستادی کانون استان توسط استاندار، معاون فرهنگی کانون کشور، میثم بکتاشیان مدیرکل کانون و مهدی باطنی مدیر کانون زبان اصفهان تبریک و تهنیت گفته شد و همچنین خانم‌ها زهرا گنجی، ریحانه کهنگیان و مریم ایرنپور از مربیان کانون در همین راستا برای فرزندآوری مورد تشویق قرار گرفتند.

