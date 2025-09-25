میثم بکتاشیان مدیرکل کانون استان اصفهان در گردهمایی سراسری کارکنان عنوان کرد؛
تقویت ارتباطات و برنامهریزی برای آینده کودکان و نوجوانان
گردهمایی کارکنان، کارشناسان، مسوولان مراکز و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، گردهمایی سراسری کارکنان، کارشناسان، مسولان مراکز و مربیان اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان با حضور فرهاد فلاح معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، محمدرضا نظریان مدیرکل آموزش و پرورش، کمال حیدری معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در تاریخ پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴ در سالن شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.
تقویت ارتباطات و برنامهریزی برای آینده کودکان و نوجوانان
میثم بکتاشیان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان در این گردهمایی با تاکید بر اهمیت همکاری و همفکری گفت: تلاش کردم از بدو ورود به کانون ضمن ایجاد همدلی و همافزایی در بین کارکنان کانون پرورش فکری از نزدیک با کمی و کاستیها و تلاشها آشنا شوم و با بسترسازی و برنامهریزیهای مدون و مناسب بتوانیم در راه پیشبرد اهداف کانون قدمهای تاثیرگذار و مهمی برداریم و کانون را به افق چشماندازهای روشن و طلایی برسانیم و امروز قرار هست در حوزه همنگری، همآگاهی، همتوانی، همدلی و همافقی با هم صحبت کنیم.
وی همچنین به جایگاه مهم کانون اشاره کرد و افزود: امید به آینده را بدون کودک و نوجوان نمیتوان تفسیر کرد، این دو لازم و ملزوم هم هستند. حوزه کودک و نوجوان اولین و مهمترین دغدغه استان است. بکتاشیان با اشاره به ارزش تجربیات مربیان گفت: تجربه گرانبهای شما در توانمندی ذهنتان است و بسیار ارزشمند میباشد و برای آینده کانون راهگشا خواهد بود.
تجارب گذشته باید راهگشای مسیر رو به جلو باشد و باید به راهکارهای عملی در آینده برسد. اگر از این تجارب استفاده نکنیم به بیراهه خواهیم رفت. وی همچنین بر لزوم هدایت صحیح نسل جدید تاکید کرد و گفت: باید نسل آرمانی را بدرستی هدایت و بسترسازی کنیم تا بتوانند به تعالی برسند.
نکته اساسی ما در حوزه ارتباطات است؛ ما در حوزه اطلاع رسانی دچار ضعفهای هستیم که باید با تلاش و برنامهریزی برای جبران آن تلاش کنیم. مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان پنج محور اصلی برای جبران این ضعفها معرفی کرد:
۱. حوزه ارتباطات رسانهای: تفاهمنامهای با خبرگزاری ایمنا بسته شده است و قرار است با دیگر رسانه های جمعی هم اعمال گردد. ۲. حوزه ارتباطات مردمی: در این مورد باید بیشتر تلاش کنیم و با برنامهریزی، به روز شدن و مردمیسازی ارتباطات، ضعفها را برطرف نماییم. ۳. تولید محتوای رسانهای و فضای مجازی: باید با همکاری هم این موضوع ساماندهی گردد. ۴. اطلاعرسانی در فضای مجازی بومی: اطلاعات باید به طور مؤثری به همه بسترها منتقل شود تا دنبالکنندههایی فراوانی داشته باشیم. ۵. تولید محتوا: باید از غالبهای مختلف تولید محتوا استفاده بهینه نماییم.
این گردهمایی با هدف تقویت ارتباطات و برنامهریزی برای آیندهای بهتر برای کودکان و نوجوانان استان برگزار شد.