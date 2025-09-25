به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست علمی و فرهنگی «از منیژه تا منیژه؛ منیژه خبر یافت از کاروان» به دبیری یسنا خوشفکر، شنبه پنجم مهرماه در آکفی تئاتر موزه فرش، برگزار می‌شود.

سخنران‌ها:

یسنا خوشفکر با موضوع زندگی مینو لشکری د داستان منیژه و شاهنامه. شروین وکیلی با موضوع نگاهی سیستمی به جنگهای معاصر ایران. جنگهای جهانی، عراق، اسرائیل. مرشد اسدالله خواجه وندی با موضوع اشعار شاهنامه و نوای ضرب زورخانه. آزاده خلبان تیمسار حسینعلی ذوالفقاری. توران نوروزی همسر روانشاد آزاده خلبان کرم رضا مکری.

اجرای موسیقی زنده توسط گروه نغمه پرواز پایا نیز بخش هنری این رویداد را تشکیل می‌دهد.

موسسه «هزار آوای تاریخ» با همکاری خانه فرش، نشست علمی و فرهنگی با عنوان «از منیژه تا منیژه؛ منیژه خبر یافت از کاروان» را برگزار می‌کند.

این نشست روز شنبه ۵ مهرماه از ساعت ۱۷:۴۵ در سالن آمفی‌تئاتر خانه فرش برگزار می‌شود و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

