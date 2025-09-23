شب «فرهنگ و هنر سیستان و بلوچستان» برگزار شد

به گزارش ایلنا، شب فرهنگ و هنر سیستان و بلوچستان در تالار وحدت برگزار شد.

عبدالسلام بلوچ‌زاده مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان، مردمان این استان را عاشقانی سخت می‌نامند. او درابتدای صحبت‌هایش ضمن خیر مقدم به میهمانان این مراسم به مبحث زبان اشاره کرد و درجملاتی گفت: «هر قشری زبانی دارد و ما خدمت گذاران عرصه فرهنگ، وطن و زبانی متفاوت هستیم.»

او در ادامه افزود: سیستان و بلوچستان علی رغم همه بی‌مهری‌هایی که بر آن تحمیل شده، همچنان ناشناخته و رمزآلود است. ما مردمانی عاشق هستیم و سخت عاشق می‌شویم، مانند موج‌های دریای مکران بی‌تابیم و چون بادهای سیستان بی‌قرار. زندگی ما بر روی دور تند است… خیلی زود بزرگ می‌شدیم و عاشق می‌شدیم، عزا می‌گیریم عروسی می‌کنیم و به سخره می‌گیریم. جهان را وقتی از سر لج می‌میریم… مثل هامون عطشناک با قلبی که ترک ترک شده و دلتنگ نی زار. امشب ما مردمان عاشق و بی‌پیرایه سیستان وبلوچستان دریچه‌ای کوچک می‌گشاییم، امید است در تغییر نگاه آن دیار موثرباشد.»

عظیم شه بخش، از اساتید رشته زبان و تاریخ‌شناسی از فرهنگ کهن سیستان وبلوچستان سخن گفت و بیان داشت: «ما مردمان مهمان نوازی هستیم و فرهنگ هزارساله داریم. ما تاریخ داریم و زبان بلوچی ما بکر بکر است. بایستی بگویم تاریخ با نژاد و با خون قابل جمع نیست و تفسیر وتحلیل نمی‌شود و بهتر است که تاریخ را با فرهنگ تعریف کنیم. اگر بخواهیم تاریخ را با خون و با عصبیت و با قبیله‌مان تعریف کنیم شاید به نژاد پرستی برسیم.»

او در ادامه صحبت هایش به موضوع توسعه در جوامع اشاره کرد و افزود: «جوامعی توانستند به توسعه برسند که تکثر گرایی را سرلوحه خودشان قرار دادند. این توسعه چیست و برای مردمان سیستان چه کرده است؟ برای ریزگردها برای خشکی هامون و برای سوخت برهای بلوچستانی وبرای کولبرسیستانی چه کرده است؟ باور کنید هنر، ادبیات و زبان ما باور کنید حمایتگر نداشته است.»

عظیم شه بخش در ادامه به بحث آموزش در استان‌ها اشاره کرد و بیان داشت: «چرا فرزندانمان نباید در کنار زبان فارسی، زبان محلی استان خود را بیاموزند؟ و چرا در فرهنگستان ما تنها زبان فارسی تعریف شده و دیگر زبان‌های ایرانی نیست. چه ایرادی دارد به دیگر زبان هم دراین فرهنگستان پرداخته شود و اتفاقا کمکی به زبان فارسی خواهد بود.» او درپایان صحبت‌هایش به موضوع خلاقیت در زبان فارسی اشاره کرد و گفت: «ما همچنان در زبان فردوسی و رودکی مانده‌ایم و مفهوم جدیدی اضافه نکرده‌ایم و خلاقیتی به خرج ندادیم. بنابراین اگر بخواهیم به لحاظ کیفی برای نسل جوان خوراکی خوب تعریف کنیم این زبان باید به روز شود و مفاهیم جدید تولید کند.»

محمدتقی رخشانی تاریخشناس، آخرین سخنران این برنامه بود و اظهار داشت: « در این مراسم عزیزانی که حضور دارند هریک سرمایه‌ای بزرگ برای استان سیستان و بلوچستان هستند. اما اگر قرار باشد از سیستان سخن بگویم حرف برای گفتن بسیاراست. سیستان خاستگاه حماسه‌های ایران زمین است و ما می‌توانیم از خاندان گرشاسپ صحبت کنیم. از سام و نریمان و زال و رستم و از سیاوش و شخصیت‌های دیگر و با عبور از دوره تاریخی سیستان می‌توانیم از شخصیت‌های دیگری چون سردار سورنا رستم‌پرور که جایگاه بزرگی در تاریخ اشکانیان دارد صحبت کنیم. سیستانی‌ها در دوران کوروش لقب مددکار (یاری‌گر پادشاه) را برای خدماتی که به هخامنشیان در آن دوره انجام داده بر او انتخاب کردند. یا از شهریار یعقوب لیث صحبت کنیم زبان فارسی و شعر فارسی را مدیون او هستیم. یا از فرخی سیستانی و یا ابوسعید مهندس (شخصیت برجسته علمی سیستان). در رابطه با سیستان در مباحث مختلف می‌توان صحبت کرد که در این مجال نمی‌گنجد.

بخشی از برنامه به شعر خوانی شعرای فولکور استان حمید ملک زاده، فرزاد مرادقلی اختصاص داشت و در ادامه اجرای گروه مشاعره به سرپرستی سید زاده که بسیار مورد توجه قرار گرفت. اجرای گروه موسیقی گل محمد بلوچی و حبیب الله قادر آتشگر و اجرای امیراسحاقی از دیگر بخش‌های این برنامه بود.

در بخش تقدیر هم با حضور احمدعلی موهبتی مشاور عالی وزیر کشور، سیدسعید سرابی مدیر کل دفتر هماهنگی امور استان‌ها، مسعود کرباسچی مدیر کل اسبق وزارت فرهنگ، محمدانور بجارزهی نماینده مجلس شورای اسلامی و معین‌الدین سعیدی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از محمدتقی رخشانی، عظیم شه بخش، منصورصفت گل و شهلی بر، تقدیر به عمل آمد. در بخشی دیگر، از فعالین انجمن فرهنگی سیستان و بلوچستانی‌های مقیم تهران، (محمداحسان فر، لیدا محسن زاده، خانواده مرحوم صمیمی، لیدا محسن زاده، بشیر مبارکی، محسندعلی گلشنی، صادق معین) تقدیر به عمل آمد.

بخش دیگر تقدیرها به هنرمندان و برگزار کنندگان این برنامه اختصاص داشت و در این بخش از عادل مزاری، حمید ملک زاده، حبیب الله قادر آتشگر، گلمحمد بلوچی، سید راشد سیدزاده، امیراسحاقی، فرزاد مرادقلی و سحر کیخایی جوان تقدیر شد.

رونمایی از آلبوم موسیقی و پوستر جشنواره شیربام رباب نوازی بخش دیگر این برنامه بود. این برنامه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسه آیین فروهر سیستان و بلوچستان برگزار شد..

انتهای پیام/