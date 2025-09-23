با چهار هزار جلد کتاب اهدایی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛
کتابخانه تخصصی دفاع مقدس شهید بصائری افتتاح شد
بخش تخصصی کتابخانه دفاع مقدس شهید بصائری با حضور سید سجاد موسوی، رئیس فرهنگسرای خاوران و با چهار هزار جلد کتاب اهدایی از کتابخانه تخصصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آیین افتتاح کتابخانه تخصصی دفاع مقدس شهید بصائری در فرهنگسرای خاوران برگزار شد. در این مراسم سید سجاد موسوی، رئیس فرهنگسرا، با تأکید بر اهمیت کتاب و کتابخوانی در ارتقای جامعه فرهنگی گفت: «کتاب معجزهای از جنس نوشتن است؛ پر از روایتها و گفتنیهایی که هویت یک ملت را زنده نگه میدارد. جامعهای که بر کتاب تمرکز کند، جامعهای برتر خواهد بود و هر چه گرایش به کتاب بیشتر شود، به کشورهای فرهیخته نزدیکتر میشویم.»
وی ضمن اشاره به اقدامات فرهنگی سالهای اخیر افزود: «در این مدت چندین اثر را رونمایی و نقد و بررسی کردهایم. این بار نیز کتابخانه فرهنگسرا را به نام دو شهید والامقام، شهید فتحالله بصائری از شهدای دفاع مقدس و شهید مهدی بصائری، رزمندهای که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید، مزین کردهایم.»
موسوی با تقدیر از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به دلیل اهدای چهار هزار جلد کتاب ارزشمند به این مجموعه فرهنگی، تصریح کرد: «این اقدام ارزشمند، نشاندهنده اهتمام موزه به ترویج فرهنگ مطالعه و انتقال مفاهیم والای دفاع مقدس به نسل جوان است.»
در ادامه، مرجان خالقی، مدیر کتابخانه تخصصی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با اشاره به نقش کتابخانه موزه در پشتیبانی از این طرح گفت: «اهدای این کتابها در راستای رسالت موزه برای گسترش فرهنگ مقاومت و تقویت کتابخانههای تخصصی در سراسر کشور انجام شد و امیدواریم بستری برای پژوهشگران و علاقهمندان فراهم آورد.»
رئیس فرهنگسرای خاوران همچنین از توسعه منابع کتابخانه خبر داد و افزود: «کتابخانه بدون کتاب معنا ندارد؛ به همین دلیل سعی داریم هر هفته یا دو هفته با معرفی آثار ارزشمند، بیش از گذشته درباره کتاب و اهمیت آن سخن بگوییم.»
گفتنی است افتتاح کتابخانه تخصصی دفاع مقدس شهید بصائری فرصتی تازه برای علاقهمندان به تاریخ، فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس است تا از گنجینهای غنی و ارزشمند بهرهمند شوند.