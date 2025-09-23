در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
حمیدرضا شاه آبادی دبیر علمی دومین جشنواره کتاب کودک و نوجوان شد
سیدعباس صالحی در حکمی حمیدرضا شاه آبادی را به عنوان دبیر علمی دومین جشنواره کتاب کودک و نوجوان منصوب کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، سیدعباس صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی حمیدرضا شاه آبادی را به عنوان دبیر علمی دومین جشنواره کتاب کودک و نوجوان منصوب کرد.
در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به حمیدرضا شاه آبادی آمده است:
«نظر به پیشنهاد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران و با توجه به سوابق و تجارب ارزنده شما در زمینه ادبیات کودک و نوجوان به موجب این حکم، به عنوان «دبیر علمی دومین جشنواره کتاب کودک و نوجوان» منصوب می شوید.
شایسته است بر اساس وظایف مندرج در آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این جشنواره، اقدامات مقتضی را به نحو احسن به عمل آورید.»
گفتنی است، حمیدرضا شاه آبادی متولد سال ۱۳۴۶ در تهران، پژوهشگر تاریخ، داستاننویس و نمایشنامهنویس معاصر است. وی از نویسندگان در حوزه ادبیات نوجوان و بزرگسال و یکی از مدیران با سابقه در نشر با تجربه مدیریت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و مؤسسه نشر بینالمللی الهدی بهشمار میآید.
برخی آثار شاه آبادی در جشنوارههای مختلف جوایز بسیاری کسب کرده که از آن جمله میتوان به کاندیدای جایزه روزی روزگاری، برنده جایزه شهید غنیپور برای کتاب (دیلماج)، برگزیده جشنواره کتاب کودک و نوجوان، لوح تقدیر شورای کتاب کودک، لوح تقدیر جشنواره کتاب برتر، کتاب برگزیده کتابخانه بینالمللی مونیخ، منتخب نظرسنجی روزنامه اعتماد به عنوان بهترین رمان نوجوان دهه هشتاد برای نگارش کتاب (لالایی برای دختر مرده) اشاره کرد.
او در سال ۱۳۹۴ بهعنوان دبیر علمی هشتمین دوره جشنواره کتاب برتر نیز منصوب شد.