بازگشایی کاخ گلستان بعد از ۳ ماه

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام مجموعه تاریخی گلستان، بازگشایی این کاخ، تدریجی خواهد بود و در مرحله نخست، بازدید از تخت مرمر، عمارت بادگیر، عکسخانه، طبقه اول شمس‌العماره، خلوت کریم‌خانی و محوطه باغ، امکان‌پذیر شده است.

به گفته آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، موزه‌هایی که دارای اشیاء هستند با اندکی تأخیر و پس از تکمیل اقدامات حفاظتی و مرمتی بازگشایی خواهند شد.

بنابر اعلام صورت گرفته از سوی این مجموعه، در مرحله دوم به تدریج موزه مردم‌شناسی و عمارت الماس (تالار امیرکبیر)، موزه حوض‌خانه (تالار مناسبات دُول خارجه در عهد قاجار)، عمارت برلیان (تالار مشروطه)، موزه نگارخانه، موزه ظروف و در نهایت کاخ اصلی شامل تالارهای سلام، آینه و عاج برای بازدید آماده می‌شود.

ساعت بازدید از بخش‌هایی فعال کاخ گلستان از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ اعلام شده است.

