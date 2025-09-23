بازگشایی کاخ گلستان بعد از ۳ ماه

خبرگزاری کار ایران
کاخ گلستان پس از حدود سه ماه تعطیلی به دنبال جنگ ۱۲ روزه، بازگشایی شد.

به گزارش ایلنا، بنابر اعلام مجموعه تاریخی گلستان، بازگشایی این کاخ، تدریجی خواهد بود و در مرحله نخست، بازدید از تخت مرمر، عمارت بادگیر، عکسخانه، طبقه اول شمس‌العماره، خلوت کریم‌خانی و محوطه باغ، امکان‌پذیر شده است.

به گفته آفرین امامی، مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، موزه‌هایی که دارای اشیاء هستند با اندکی تأخیر و پس از تکمیل اقدامات حفاظتی و مرمتی بازگشایی خواهند شد.

بنابر اعلام صورت گرفته از سوی این مجموعه، در مرحله دوم به تدریج موزه مردم‌شناسی و عمارت الماس (تالار امیرکبیر)، موزه حوض‌خانه (تالار مناسبات دُول خارجه در عهد قاجار)، عمارت برلیان (تالار مشروطه)، موزه نگارخانه، موزه ظروف و در نهایت کاخ اصلی شامل تالارهای سلام، آینه و عاج برای بازدید آماده می‌شود.

ساعت بازدید از بخش‌هایی فعال کاخ گلستان از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ اعلام شده است.

