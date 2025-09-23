کتابداران ساعتی خواستار پایان بلاتکلیفی خود شدند

به گزارش ایلنا، در بخشی از بیانیه جمعی از کتابداران ساعتی کتابخانه‌های عمومی کشور خطاب به رئیس جمهور آمده است: ما از شما به عنوان ریاست قوه مجریه تقاضا داریم تا با تدبیر فوری، به بلاتکلیفی سال‌های طولانی ما پایان دهید.

کتابداران ساعتی خواستار رسیدگی به اظهارات برخی مسئولان شده و در بخش پایانی این نامه مطالبه خود را در دستور کار فوری قرار گرفتن ساماندهی مدیریت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور عنوان کرده‌اند.

گفتنی است در این نامه آمده است که معاون اداری مالی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در جمع کتابداران مشهدی گفته است: «شما حق نیروهای پیمانی و رسمی را می‌خورید چون بدون مجوز جذب شدید و ما نمی‌توانیم تا تعیین تکلیف شما برای نیروهای پیمانی و رسمی افزایش حقوق بزنیم».

