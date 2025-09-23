خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«عصر شعر و ترانه طنز» با جشن امضای «همه راضی!» در فرهنگسرای ارسباران

«عصر شعر و ترانه طنز» با جشن امضای «همه راضی!» در فرهنگسرای ارسباران
کد خبر : 1690359
لینک کوتاه کپی شد.

ویژه برنامه «عصر شعر و ترانه طنز» به همراه جشن امضای کتاب «همه راضی!» تازه‌ترین مجموعه شعر طنز سعید بیابانکی، پنجشنبه ۳ مهرماه با حضور شاعران و طنزپردازان مطرح کشور در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، ویژه برنامه «عصر شعر و ترانه طنز» به همراه جشن امضای کتاب «همه راضی!» تازه‌ترین مجموعه شعر طنز سعید بیابانکی، روز پنجشنبه ۳ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ به میزبانی صابر قدیمی و با حضور هنرمندان، شاعران و طنزپردازان مطرح کشور در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

دکتر اسماعیل امینی، رضا بنفشه‌خواه، داریوش کاردان، رضا رفیع، جواد زهتاب، حسین مدرسی، مهدی فرج‌اللهی، دکتر سعید بهزادی، شروین سلیمانی، حسین رضوی‌فرد، شهاب جدا، ناهید نوری، نسیم عرب‌امیری، حمید اسماعیلی، همایون حسینیان، رضا ساکی، فاطمه آل‌ عباس، مهدی استاد احمد، نسیم رفیعی، روح‌الله احمدی و… از جمله شاعران و هنرمندان حاضر در این عصرانه طنز هستند.

حضور در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است و علاقه‌مندان برای شعرخوانی طنز در این محفل می‌توانند با مراجعه به سایت چراغک ثبت‌نام کنند.

فرهنگسرای ارسباران در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا واقع است و علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۸۷۲۸۱۸ داخلی ۱۲۶ تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی