«عصر شعر و ترانه طنز» با جشن امضای «همه راضی!» در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، ویژه برنامه «عصر شعر و ترانه طنز» به همراه جشن امضای کتاب «همه راضی!» تازه‌ترین مجموعه شعر طنز سعید بیابانکی، روز پنجشنبه ۳ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ به میزبانی صابر قدیمی و با حضور هنرمندان، شاعران و طنزپردازان مطرح کشور در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

دکتر اسماعیل امینی، رضا بنفشه‌خواه، داریوش کاردان، رضا رفیع، جواد زهتاب، حسین مدرسی، مهدی فرج‌اللهی، دکتر سعید بهزادی، شروین سلیمانی، حسین رضوی‌فرد، شهاب جدا، ناهید نوری، نسیم عرب‌امیری، حمید اسماعیلی، همایون حسینیان، رضا ساکی، فاطمه آل‌ عباس، مهدی استاد احمد، نسیم رفیعی، روح‌الله احمدی و… از جمله شاعران و هنرمندان حاضر در این عصرانه طنز هستند.

حضور در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است و علاقه‌مندان برای شعرخوانی طنز در این محفل می‌توانند با مراجعه به سایت چراغک ثبت‌نام کنند.

فرهنگسرای ارسباران در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا واقع است و علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۲۲۸۷۲۸۱۸ داخلی ۱۲۶ تماس بگیرند.

