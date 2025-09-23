رئیس رسانه ملی در آیین آغاز سال تحصیلی و نواخته شدن زنگ «نوروز دانش» در پیشوا:
آموزشوپرورش و معلمان فداکار، قهرمانان عرصه فرهنگاند
آیین آغاز سال تحصیلی جدید، صبح روز سهشنبه یکم مهرماه، با حضور رئیس سازمان صداوسیما در دبیرستان دوره اول متوسطه پسرانه شهید چمران شهرستان پیشوا برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی رسانه ملی، پیمان جبلی در این مراسم با اشاره به چهرههای شاداب دانشآموزان که نشان از شورونشاط آنان برای آغاز سال تحصیلی داشت، گفت: امروز همه مشتاق و آماده فراگیری علماند و این روز بزرگ را به دانشآموزان تبریک میگویم.
وی افزود: زمانی که همسن شما بودم، حدود 13سالگی، سال تحصیلی را با صدای مهیبی آغاز کردیم؛ روز سیویکم شهریور، فرودگاه مهرآباد توسط رژیم بعث صدام بمباران و جنگ تحمیلی هشتساله آغاز شد.
جبلی ادامه داد: آن روز نخستین سؤال در ذهن ما این بود که چرا کشورمان مورد تجاوز قرار گرفت؟ احتمالاً همین پرسش در ذهن شما نیز شکل گرفته است که چرا در روز 23 خرداد ۱۴۰۴، دشمن صهیونیستی به میهن حمله کرد؟ پاسخ به این پرسش را باید در حوادث بزرگ تاریخ معاصر جستوجو کرد؛ حوادثی که از همین خطه و شهرستان پیشوا آغاز شد.
رئیس سازمان صداوسیما تأکید کرد: در روزگاری که انقلاب پیروز شد، ایران از درآمد نفتی مطلوبی برخوردار بود، اما مردم به رهبری امام خمینی(ره) قیام کردند و اعلام داشتند که تنها ثروت مادی نمیخواهیم؛ ما عزت میخواهیم و این عزت ریشه در علم، تاریخ و فرهنگ دارد. ازاینرو برای برافراشتهبودن پرچم ایران، انقلاب کردیم.
جبلی با نگاهی به حماسه دفاع مقدس هشتساله یادآور شد: همانگونه که بزرگان برای شما از قیام پانزدهم خرداد و سالهای دفاع مقدس روایت کردهاند، در آینده نیز نسلهای بعد از پیشینه جنگ تحمیلی 12روزه خواهند پرسید و شما خواهید گفت که دشمن هرچه در توان داشت برای توقف پیشرفت ایران به کار برد، اما پیشرفت محقق شد و شما سربازان این مسیر هستید.
وی خاطرنشان کرد: جشن آغاز سال تحصیلی نماد این حقیقت است که دانشآموزانِ امروز، دانشمندان، مدیران و کارشناسان فردای کشورند و اداره این سرزمین را بر عهده خواهند گرفت.
جبلی سپس با ذکر خاطرهای از شهید طاها بهروزی - دانشآموزی که روز پیش از شهادتش در جنگ 12روزه تحمیلی توسط خانوادهاش در کلاس اول ثبتنام شده بود- گفت: شما آیندهداران این سرزمین ثروتمند، مقتدر و پرافتخارید و امانتدار شهدا خواهید بود.
وی تصریح کرد: ایران در جهان بینظیر است و باید قدر انقلاب، تاریخ و شهدای خود را بدانیم. برای من افتخار است که نخستین شغلم معلمی بوده و امروز حضور در مدرسه، خاطرات شیرین گذشته را زنده کرده است.
رئیس رسانه ملی افزود: وظیفه رسانه ملی آن است که در مسیر آموزشوپرورش گام بردارد و طرحهای بزرگ را به اجرا گذارد؛ چه آنکه دانشآموزان و نوجوانان وفادارترین مخاطبان صداوسیما هستند. ما بر مدار عدالت رسانهای که مقدمه عدالت آموزشی است، میکوشیم باکیفیتترین آموزشها را در قالب برنامههای متنوع به آنان عرضه کنیم.
جبلی در پایان با تأکید بر اینکه نسل آینده ایران، نسلی است که کشور را به جایگاهی شایسته بر پایه علم، فرهنگ، دین و ارزشها خواهد رساند، گفت: باید قدر آنان را دانست و امانتی را که امروز در اختیار ماست، شایسته و درست به ایشان سپرد. مسئولان آموزشوپرورش و معلمان فداکار، قهرمانان عرصه فرهنگ هستند و ما در رسانه ملی تلاش داریم همپای سایر دستگاههای اجرایی، با درک چالشهای نظام آموزشی، در تقویت آن نقشآفرینی کنیم.