مدیران خودرو
بازدید وزیر میراث‌فرهنگی از دبیرستان ماندگار البرز/ تأکید بر صیانت از مدارس تاریخی

بازدید وزیر میراث‌فرهنگی از دبیرستان ماندگار البرز/ تأکید بر صیانت از مدارس تاریخی
سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور در دبیرستان ماندگار البرز، بر اهمیت حفظ و صیانت از مدارس تاریخی تهران تأکید کرد و در نشستی با مدیران و هیئت‌امنا از روند فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی این مرکز برجسته آموزشی مطلع شد.

به گزارش ایلنا به نقل از   روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز سه‌شنبه، در نخستین روز از سال تحصیلی، با همراهی جمعی از مدیران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از بخش‌های مختلف دبیرستان ماندگار البرز بازدید کرد.

این بازدید در راستای اهتمام دولت و این وزارتخانه به حفظ، احیا و بهره‌برداری هوشمندانه از بناهای تاریخی و فرهنگی تهران انجام شد.

وزیر میراث‌فرهنگی در جریان بازدید، ضمن بررسی وضعیت فیزیکی و آموزشی این مدرسه تاریخی، به ضرورت تقویت برنامه‌های حفاظت و مرمت مدارس قدیمی و گنجینه‌های آموزشی پایتخت اشاره و بر تعامل سازنده میان وزارتخانه و متولیان مدارس تاریخی برای ارتقای کیفیت آموزش و حفظ ارزش‌های معماری و فرهنگی تأکید کرد.

دبیرستان ماندگار البرز، که در سال ۱۳۰۳ خورشیدی تأسیس شده است، با ۱۱ هزار متر مربع زیربنا، یکی از شاخص‌ترین مدارس تاریخی تهران به شمار می‌رود و در سال ۱۳۷۷ با شماره ۲۰۰۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این ساختمان همچنین به عنوان لوکیشن تعدادی از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی مورد استفاده قرار گرفته و به واسطه معماری و پیشینه آموزشی برجسته خود، نمادی از تاریخ و فرهنگ معاصر ایران محسوب می‌شود.

صالحی‌امیری در نشست خود با مدیر و اعضای هیئت‌امنا ضمن اهمیت صیانت از این مدرسه تاریخی، از اقدامات آموزشی و فرهنگی دبیرستان البرز در تربیت نسل‌های مستعد و متعهد قدردانی و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حفظ هویت تاریخی مدارس ملی و بهره‌برداری متوازن از ظرفیت‌های فرهنگی آن‌ها تأکید کرد.

