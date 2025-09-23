نمایشگاه گروهی «هزارتوی قصر» برگزار میشود
نمایشگاه گروهی «هزارتوی قصر» روز جمعه ۴ مهرماه افتتاح میشود و تا دهم مهرماه برقرار است.
به گزارش ایلنا، مجموعه هنری دامون با همکاری باغموزه قصر، نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی با عنوان «هزارتوی قصر» را با حضور اساتید و نقاشان و مجسمهسازان؛ برگزار میکند.
این رویداد هنری در گالری ملکالشعرای بهار برپا میشود و افتتاحیه آن روز جمعه ۴ مهرماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ خواهد بود.
نمایشگاه «هزارتوی قصر» تا ۱۰ مهرماه ادامه دارد و علاقهمندان میتوانند همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۹ از این مجموعه بازدید کنند.
در این رویداد بیش از ۸۰ هنرمند در دو بخش نقاشی و مجسمهسازی به نمایشگاه گردانی دامون فدویزاده آثار خود را به نمایش گذاشتهاند.
بخش نقاشی شامل آثاری از هنرمندانی همچون: سوسن اتحاد، مهدی اخویان، یکتا اصغرزاده، اکرم افضلی، آتنا اقبالی، سعید امدادیان، الهه امیرجلالی، امیرحسین انصاری، سینا اوچی، حمیرا بزرگ، مهناز پسیخانی، پرستو تندرست، سایه ثقفی، سحر حبیبی، الهام حسینحاجی، مژگان حسینی، جمشید حقیقتشناس، سندس حمیدیان، فاطمه حیدرپور، فریبا دارابیفر، پروانه رزاقی، اکبر رفیعی، ارمغان رحمانپور، حمیدرضا رحیمینژاد، مسعود روحالهی، آریا ساعتچی، فرشته ستایش، مژگان سرابی، سما سلوکی، صابر سلیمانی، فاطمه شهبازی، ترانه صادقیان، سرور صالحینژاد، مریم طاهریانفر، مهدی علائینژاد، یلدا فخیمی، کمالالدین قطب، سارا قهرمانی، حسن کارگری، محمد کریمینیا، آربی کشیشیان، شادان کیوانی، پانتهآ ماهرو، سعیده محقق، روژین محمدپور، علی مرادیان، مهدی مشایخی، هما منصوری، نسرین نجفی، میترا نصر، مرجان ونکی، سمیرا ولیزادهشجاعی، گیلدا هاشمزاده و علیرضا یوسفی.
بخش مجسمهسازی با آثاری از: فرهاد ابراهیمی، سینا افشارپناه، آتنا اقبالی، سعید امدادیان، فرحناز انصاری، ندا آیتی، مرتضی اینانلو، سهیلا بهرامزاده، نفیسه پتکی، علیرضا حسیننژاد، مژگان سلیمانی، محمدرضا عشقی، امیر شاهرخ فریوسفی، پریسا فلکالدین، پیام قربانی، گویا کرمی، حامد کریمآبادی، محمد کریمینیا، نگین مجد، علی مرادیان، بهراد معتضدیتهرانی، شهرام معتضدیتهرانی و سارا نظری.
نشانی محل برگزاری: تهران، انتهای خیابان شهید مطهری، خیابان پلیس، میدان شهدای ناجا، باغموزه قصر، گالری ملکالشعرای بهار/ تلفن هماهنگی: ۰۲۱-۹۶۶۵۷۴۱۰