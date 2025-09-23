خبرگزاری کار ایران
پژمان جمشیدی با «قسطنطنیه» به سینماها می‌آید

پژمان جمشیدی با «قسطنطنیه» به سینماها می‌آید
پوستر فیلم سینمایی «قسطنطنیه» در آستانه اکران رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، کمدی عاشقانه «قسطنطنیه» به تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو و کارگردانی کریم امینی از چهارشنبه به سینماها می‌آید.

در خلاصه داستان این فیلم که با بازی پژمان جمشیدی، ایلای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی مصطفی کرانتپه و با حضور هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی و نازنین صلح‌جو و هنرمندی محمد شیری و حلما سمرقندی ساخته شده، آمده است: «اونا دنبال پول بودن، ترکیه رفتن که واکسن بزنن... اما عشق، دروغ و یه رسوایی جهانی بدجور سورپرایزشون کرد».

عوامل این فیلم سینمایی که با سرمایه‌گذاری امین‌رضا چلبیانلو و علیرضا مهربانی تولید شده عبارتند از:

نویسندگان: مجید مافی و کریم امینی؛ مدیر فیلمبرداری: ابوالفضل نباتی؛ مدیر صدابرداری: سهیل متولی؛ طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق؛ تدوین: حامد حسینی؛ مدیر برنامه‌ریزی: محمد ثقفی؛ مجری طرح: اوجی‌فیلم؛ مدیر تولید: محمد حیدرقلی؛ طراح صحنه: سعید هنرمند؛ طراح لباس: زهرا صمدی؛ طراح گریم: سیامک احمدی؛ سرپرست جلوه‌های ویژه: امیر ولی‌خانی؛ مدیر تدارکات: سیدرسول سیدحاتمی؛ دستیار اول کارگردان: عارف ابراهیمی؛ جانشین تهیه: مهدی سهرابی؛ منشی صحنه: شهرزاد مطلق؛ عکاس: سمیرا بختیاری

«قسطنطنیه» از فردا، چهارشنبه دوم مهرماه با پخش شایسته‌فیلم روی پرده سینماهای سراسر کشور می‌رود.

پژمان جمشیدی با «قسطنطنیه» به سینماها می‌آید

