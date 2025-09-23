به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، کمدی عاشقانه «قسطنطنیه» به تهیه‌کنندگی امین‌رضا چلبیانلو و کارگردانی کریم امینی از چهارشنبه به سینماها می‌آید.

در خلاصه داستان این فیلم که با بازی پژمان جمشیدی، ایلای ارکوک، رضا نیکخواه، بیژن بنفشه‌خواه، نعیمه نظام‌دوست، نرگس محمدی مصطفی کرانتپه و با حضور هومن حاجی عبداللهی، علی اوجی و نازنین صلح‌جو و هنرمندی محمد شیری و حلما سمرقندی ساخته شده، آمده است: «اونا دنبال پول بودن، ترکیه رفتن که واکسن بزنن... اما عشق، دروغ و یه رسوایی جهانی بدجور سورپرایزشون کرد».

عوامل این فیلم سینمایی که با سرمایه‌گذاری امین‌رضا چلبیانلو و علیرضا مهربانی تولید شده عبارتند از:

نویسندگان: مجید مافی و کریم امینی؛ مدیر فیلمبرداری: ابوالفضل نباتی؛ مدیر صدابرداری: سهیل متولی؛ طراحی و ترکیب صدا: حسین ابوالصدق؛ تدوین: حامد حسینی؛ مدیر برنامه‌ریزی: محمد ثقفی؛ مجری طرح: اوجی‌فیلم؛ مدیر تولید: محمد حیدرقلی؛ طراح صحنه: سعید هنرمند؛ طراح لباس: زهرا صمدی؛ طراح گریم: سیامک احمدی؛ سرپرست جلوه‌های ویژه: امیر ولی‌خانی؛ مدیر تدارکات: سیدرسول سیدحاتمی؛ دستیار اول کارگردان: عارف ابراهیمی؛ جانشین تهیه: مهدی سهرابی؛ منشی صحنه: شهرزاد مطلق؛ عکاس: سمیرا بختیاری

«قسطنطنیه» از فردا، چهارشنبه دوم مهرماه با پخش شایسته‌فیلم روی پرده سینماهای سراسر کشور می‌رود.

