نمایش «کُهنه کار» در خانه نمایش دا
نمایش «کُهنه کار» به کارگردانی امیر علی آزادان از چهارشنبه ۲ مهر، اجرای خود را آغاز میکند.
به گزارش ایلنا، نمایش «کُهنه کار» به کارگردانی امیرعلی آزادان از چهارشنبه ۲ مهر ساعت ۲۰:۴۵ در سالن یک خانه نمایش دا اجرای خود را آغاز میکند.
امیر علی آزادان که پیشتر نمایشهای «۹.۱. ۱» و «سه گانهی دور از خانه» را به روی صحنه برده، این بار نیز با قصهای در ژانر «معمایی جنایی» به روی صحنه میآید.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: دزدی که از دزد بزنه، شاه دزد نیست لاشخوره
محمدرضا ایمانیان، اشکان هورسان، محمد باباییدوگاهه، سعید شاکری، ابوالفضل سلحشور و امیرعلی آزادان به ترتیب ورود به صحنه ایفای نقش میکنند
از دیگر عوامل این نمایش میتوان به: محمد تندرو، ارغوان کلاهچی فر، سلماز مرادی (دستیاران کارگردان)، درسا حکیم الهی (دستیار و برنامه ریز)، امیر توانا (طراح صحنه)، سحر علایی (طراح گریم)،
سعیده چهرزاد (طراح لوگو)، علی توانا، مبین شعبانی زاده (طراح گرافیک)، علی نظری (ساخت تیزر)، صفورا میر جعفری (منشی صحنه)، نگار شهبازی (مدیر صحنه)، گروه تئاتر ریما (مشاور تبلیغات و رسانه)، اشاره کرد.
علاقمندان به تماشای این اثر میتوانند به صورت مجازی از طریق سایت تیوال و به صورت فیزیکی از طریق گیشه خانه نمایش دا، اقدام به خرید بلیت کنند.