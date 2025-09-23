به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بر اساس آمار منتشر شده از سوی دفتر نشر و کتاب‌خوانی، در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ تعداد آثاری که مجوز دریافت کرده‌اند به 104380 عنوان رسیده است. این رقم در سال پیش از آن 91080 عنوان بود که رشد 14.6 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین مقایسه این رقم با میانگین سه سال قبل (۸۹ هزار و ۴۹۰ اثر) حاکی از رشد 15.6 درصدی در دولت چهاردهم است. این آمار نشان‌دهنده تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوز کتاب و تقویت جریان نشر در کشور است.

بر اساس این آمار در فاصله شهریور ماه 1401 تا شهریورماه 1402 تعداد 88001 اثر و در فاصله شهریور ماه 1400 تا شهریورماه 1401 تعداد 89190 اثر مجوز نشر دریافت کرده‌اند.