خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش کتاب‌های دارای مجوز در دولت چهاردهم

افزایش کتاب‌های دارای مجوز در دولت چهاردهم
کد خبر : 1690169
لینک کوتاه کپی شد.

آمار تازه دفتر نشر و کتابخوانی نشان می‌دهد تعداد آثاری که در فاصله شهریور سال 1403 تا شهریور سال 1404 مجوز دریافت کرده‌اند، نسبت به سال قبل 14.6 درصد و در مقایسه با میانگین سه سال گذشته نیز 15.5 درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بر اساس آمار منتشر شده از سوی دفتر نشر و کتاب‌خوانی، در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ تعداد آثاری که مجوز دریافت کرده‌اند به 104380 عنوان رسیده است. این رقم در سال پیش از آن 91080  عنوان بود که رشد 14.6 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین مقایسه این رقم با میانگین سه سال قبل (۸۹ هزار و ۴۹۰ اثر) حاکی از رشد 15.6 درصدی در دولت چهاردهم است. این آمار نشان‌دهنده تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوز کتاب و تقویت جریان نشر در کشور است.

افزایش کتاب‌های دارای مجوز در دولت چهاردهم

بر اساس این آمار در فاصله شهریور ماه 1401 تا شهریورماه 1402 تعداد 88001  اثر و در فاصله شهریور ماه 1400 تا شهریورماه 1401 تعداد 89190  اثر مجوز نشر دریافت کرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی