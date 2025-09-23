رودشو گردشگری عراق در توسعه ابعاد مختلف گردشگری ایران مهم است

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد برگزاری رودشو عراق، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور در حاشیه نشست هفته گردشگری، درباره هدف از برگزاری رودشو گردشگری ایران و عراق اعلام کرد: رودشوهای گردشگری برگزار شده با کشورهای مختلف تاکنون به حجم و وسعت رویدادی که قرار است در کشور عراق برگزار شود انجام نشده است.

او افزود: یکی از مطالبات ما در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صایع دستی این بود که حجم گردشگران ایران و عراق تنها محدود به سفرهای زیارتی نشود و بتوانیم در همه ابعاد گردشگری با آن کشور تبادل گردشگر داشته باشیم. اما تاکنون این اتفاق نیفتاده بود و گردشگران ایران و عراق تنها محدود به گردشگران زیارتی از ایران و گردشگران زیارتی و سلامت از عراق بودند.

معاون گردشگری کشور با تاکید بر این که گردشگران ورودی از عراق به ایران با تلاش های صورت گرفته تبدیل به گردشگران دو مقصدی در ایران شده اند اعلام کرد: گردشگران عراقی که وارد ایران می شوند یا ابتدا برای زیارت به مشهد می روند و سپس راهی برخی استان های دیگر می شوند یا هدف ورودشان ابتدا سایر استان ها و سپس زیارت در مشهد و بازگشت به کشورشان است.

انوشیروان محسنی بندپی افزود: هدفگذاری ما برای نیمه دوم سال 1404 جذب 2.5 میلیون گردشگر از کشور عراق است و در سال 1405 نیز تصمیم داریم 5 میلیون گردشگر از عراق جذب کنیم.

معاون گردشگری کشور گفت: به دلیل اهمیت موضوع گردشگری ایران و عراق و حجم و وسعت برگزاری رودشو عراق، شخص آثای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در این رویداد مهم گردشگری در عراق حاضر می شوند و هم اکنون نیز مذاکراتی با نخست وزیر و وزیر گردشگری عراق طراحی شده است تا بتوانیم تبادل گردشگر با عراق را در ابعاد مختلف گردشگری به سطح گردشگری زیارتی، میراثی و تمدنی، تفریحی وسلامت برسانیم.

انوشیروان محسنی بندپی افزود: هدف ما این است که گردشگران بیشتری علاوه بر گردشگران زیارتی از عراق به ایران وارد کنیم و سایر بخش های گردشگری و جاذبه های گردشگری ایران را به اتباع عراقی و گردشگرانی که از آن کشور وارد ایران می شوند معرفی کنیم.

گفتنی است رودشو گردشگری ایران و عراق 14 تا 17 مهرماه با حضور جمع زیادی از فعالین گردشگری ایران، هتلدارها و مالکین ایرلاین ها، نمایندگان مناطق آزاد تجاری و تورگردان ها از دو کشور برگزار می شود و وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران قرار است در حاشیه برگزاری این رویداد با نخست وزیر عراق و وزیر گردشگری آن کشور با هدف توسعه گردشگری در حوزه سلامت، تفریحی، تاریخی و زیارت مذاکره و توافقاتی به انجام برساند.

در رودشو گردشگری ایران و عراق، قراردادهای همکاری گردشگری میان فعالین بخش خصوصی گردشگری دو کشور برای توزیع گردشگران به مقاصد گردشگری متنوع دو کشور امضا می شود و شب های فرهنگی ایران در شهرهای بصره، بغداد و کربلا با برگزاری کنسرت های بزرگ و مشترک هنرمندان ایران و عراق برپا می شود.

