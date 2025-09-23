دیدار سرپرست معاونت هنری ارشاد با شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی فجر
سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز گذشته با اعضای شورای سیاستگذاری و عوامل اجرایی چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره موسیقی فجر، محمدمهدی احمدی (سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) روز گذشته با اعضای شورای سیاستگذاری و عوامل اجرایی چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که اولین نشست مشترک محمدمهدی احمدی با شورای سیاستگذاری این جشنواره محسوب میشد بابک رضایی (مدیرکل دفتر موسیقی)، اسحاق شکری (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران)، آرش امینی (دبیر جشنواره)، مینا افتاده، بهزاد عبدی، نصیر حیدریان، حجت فرجیان، ملینا مزارعی، ستاره بهشتی و مریم نقیبی حضور داشتند.
محمدمهدی احمدی در این نشست ضمن اشاره به اهمیت جشنواره موسیقی فجر گفت: جامعه ما نیاز به نشاط دارد و اگر بخواهیم به جامعه نشاط تزریق کنیم باید از زبان هنر استفاده کنیم؛ در واقع هنر به واسطه تأثیرگذاریش، بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد. موسیقی هنریست که در این زمینه میتوان از آن بهره گرفت و جشنواره موسیقی فجر نیز فرصت بسیار ارزشمندی برای ایجاد نشاط اجتماعی در بین مردم محسوب میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حامی شوراهای تخصصی هستیم؛ و ضمن حمایت همهجانبه و پشتیبانی شوراها، از آنها مشورت میگیریم. در واقع وجود چنین شوراهایی به ما در تنظیم اسناد مهمی مشابه «سند چشمانداز موسیقی کشور» کمک بسیار میکند. در اصل شوراهای تخصصی حکم مشاوران ما را برای اتخاذ تصمیمات مهم ایفا میکنند.
در بخش دیگری از این نشست آرش امینی (دبیر چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر) به ارائه گزارشی از روند برنامهریزی جشنواره پرداخت و گفت: در سالهای ابتدایی برگزاری جشنواره موسیقی فجر معمولا ۱۰ روز یا بیشتر به طول میانجامید؛ اما بعدها با مصادف شدن این جشنواره با برخی مناسبتها، تعداد روزهای آن به هفت روز کاهش پیدا کرد و متاسفانه این به سنت تبدیل شد. در حالی که در کشورهای دیگر جشنوارههای موسیقی را در طولانی مدت مثلا ۲۵ روز برگزار میکنند تا مخاطبان بتوانند برای دیدن برنامههای مورد علاقهشان زمانبندی مناسب داشته باشند.
وی در ادامه افزود: سال گذشته ۱۱۰ برنامه در جشنواره موسیقی فجر طی یک هفته برگزار شد. برگزاری یک هفتهای چنین جشنوارهای با این حجم از برنامه، کار را هم از نظر اقتصادی و هم به لحاظ زمانبندی برای خانوادهها مشکل میکند. به همین دلیل امسال ما قصد داریم جشنواره را طی یک ماه از ۱ بهمن تا ۳۰ بهمن برگزار کنیم.
نصیر حیدریان (عضو مشورتی شورای سیاستگذاری جشنواره و رهبر ارکستر سمفونیک تهران) نیز در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: زمانی که در اتریش رهبر اپرا بودم در حین اجراها با مخاطبانم سخن میگفتم و تلاش داشتم تا با آنها ارتباط بگیرم. در آن زمان اعتقاد داشتم یکی از وظایف اصلی هنر و موسیقی ایجاد شادی برای مخاطبان است؛ امروز بیشتر از هر زمان دیگری همان اعتقاد را دارم و امیدوارم بتوانیم امید و شادی را در دل مردم کشورمان بیشتر کنیم. قطعا برگزاری جشنواره موسیقی فجر در همین راستا گام برمیدارد و این نکته بسیار با ارزشیست.