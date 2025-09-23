به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، «نخستین رویداد پیچینگ آی‌فیلم» که با شعار «فرصتی عادلانه برای آزمون همه استعدادهای فیلم‌سازی» طراحی شده، گامی نو در راستای تحقق اهداف شبکه آی‌فیلم برای کشف استعدادهای درخشان و ارتقای جایگاه فیلم کوتاه است.

براین‌اساس، آی‌فیلم در فرایند «پیچینگ» (Pitching) آمیزه‌ای از هنر، هوش و مهارت را برای ارائه طرح‌های خلاقانه تولید فیلم کوتاه به تهیه‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، سفارش‌دهندگان و مدیران رسانه‌ای، پرورش و ترویج می‌دهد تا فرصت‌ عادلانه برای همه کسانی که توان تولید دارند، فراهم شود.

چشم‌اندازها و حمایت‌ها

کشف استعدادها و حمایت از فیلم‌سازان عرصه فیلم کوتاه، تقویت رویکردهای فرهنگی هنری و ارزش‌مدار در تولیدات نمایشی، فراهم کردن بستری برای آموزش عملی مهارت پیچینگ و توسعه پروژه به‌شکلی نظام‌مند، ایجاد شبکه ارتباطی میان فیلم‌سازان، تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان و تولید آثاری با قابلیت نمایش گسترده در شبکه آی‌فیلم و جشنواره‌های گوناگون و ... ازجمله چشم‌اندازهای این رویداد است.

در بخش دیگری از این فراخوان نیز حمایت‌های رویداد از هنرمندان در سرفصل‌هایی چون آموزش تخصصی فشرده توسط استادان نام‌آور عرصه پیچینگ آثار خلاقه، ایجاد فرصت ارائه طرح در جلسه پیچینگ حضوری با حضور سرمایه‌گذاران، سفارش‌دهندگان، خریداران و مدیران رسانه، برخورداری از حمایت مالی برای تولید فیلم کوتاه، تمهید دسترسی فیلم‌سازان به هدایت و راهنمایی گام‌به‌گام استادان تولید در کنار پخش آثار منتخب در شبکه آی‌فیلم و معرفی در برنامه‌های نقد و تحلیل بیان شده است.

شش گام رویداد پیچینگ آی‌فیلم

«نخستین رویداد پیچینگ آی‌فیلم» در فراخوان خود شش گام رویداد را به شرح زیر توضیح داده است:

گام نخست؛ اعلام فراخوان و بازگشایی تارنمای رویداد برای ثبت ایده و طرح اولیه.

گام دوم؛ بررسی سوابق ارائه‌کننده طرح و ایده (ارائه‌کننده باید با سوابق خود اثبات کند که توانمندی لازم برای تولید کامل طرحی را که ارائه کرده، داراست).

گام سوم؛ سیر آموزشی چگونگی پیچِ (Pitch) مناسب و تبدیل ایده به کتابچه مرجع پیچ.

گام چهارم؛ برگزاری جلسه پیچینگ (برگزیدگان مراحل قبل، در مدت‌زمانی مشخص امکان ارائه طرح خود را در برابر خریداران، سرمایه‌گذاران، سفارش‌دهندگان و مدیران رسانه‌ای خواهند داشت).

گام پنجم؛ حمایت برگزارکننده رویداد (iFilm) و دیگر حامیان از طرح‌های ارائه‌شده و شروع فرایند تولید.

گام ششم؛ برگزاری جشن رویداد و اهدای جایزه به برگزیدگان و پخش آثار از مجموعه کانال‌های شبکه‌ آی‌فیلم.

برخی شرایط و ضوابط شرکت در رویداد

در بخش شرایط و ضوابط شرکت در رویداد نیز برای اطمینان از عادلانه بودن فرایند و ارتقای کیفیت آثار، موارد زیر تعیین شده است:

صلاحیت و تجربه که شامل سوابق حرفه‌ای می‌شود و عبارت است از سابقه ساخت اثر کوتاه؛ متقاضیان ملزم به ارائه سابقه ساخت حداقل یک فیلم کوتاه با مدت زمان بالای ۵ دقیقه در کارنامه خود هستند. چنان‌چه این اثر در یکی از جشنواره‌های داخلی یا بین‌المللی به نمایش درآمده باشد یا از طریق یکی از رسانه‌های رسمی پخش شده باشد، امتیاز بالاتری را نصیب شرکت‌کننده می‌کند.

تجربه در نقش حرفه‌ای نیز دیگر عامل پذیرش ارائه‌دهندگان طرح است و در صورتی که فرد متقاضی تجربه کارگردانی فیلم کوتاه را ندارد، اما در پروژه‌های سینمایی (حتی به‌صورت کارآموز یا دستیار) در نقش‌های کلیدی مانند فیلم‌نامه‌نویس، تهیه‌کننده، مدیر فیلم‌برداری، تدوینگر یا صدابردار سابقه همکاری داشته باشد، با ارائه مستندات مربوطه می‌تواند در این رویداد شرکت کند.

در این فراخوان، شرط سنی ۱۸ سال تمام نیز برای شرکت در رویداد عنوان شده و بر اساس آن، شرکت در کارگاه‌ها و پیچینگ حضوری از سوی کارگردان یا تهیه‌کننده الزامی است.

کارگردان یا تهیه‌کننده (یا هر دو) در تمام مراحل کارگاه‌های آموزشی و جلسه پیچینگ باید شرکت داشته باشند و در صورت عدم حضور در جلسه پیچینگ پروژه یا شرکت ‌نکردن در دوره‌های آموزشی از دور رقابت حذف خواهند شد.

مراحل و زمان‌بندی برگزاری

تقویم برگزاری نخستین رویداد پیچینگ آی‌فیلم به شرح زیر است:

آغاز فراخوان و ارسال آثار: 1 مهر ۱۴۰۴

پایان مهلت ارسال: ۳۰ آبان ۱۴۰۴

داوری اولیه و اعلام نتایج: ۱۵ آذر ۱۴۰۴

برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین و دریافت طرح‌های نهایی از شرکت‌کنندگان دوره‌ها: ۱۶ آذر تا ۱۵ اسفند ۱۴۰۴

داوری و گزینش طرح‌های نهایی: ۱۵ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

جلسات پیچینگ حضوری: اردیبهشت ۱۴۰۵ (هم‌زمان با جشنواره صبح)

آغاز تولید طرح‌های برگزیده جلسات پیچینگ: 1 خرداد لغایت ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

داوری آثار تولیدشده: 1 تا 7 شهریور 1405

جشن اهدای جوایز: شهریور ۱۴۰۵ در ایام سالروز میلاد رسول اکرم(ص)

شیوه شرکت در رویداد و ارسال طرح

نحوه ارسال طرح‌های پیشنهادی به این رویداد به این شرح است:

فرایند ارسال آثار به صورت کاملاً الکترونیکی و از طریق وبگاه رسمی رویداد انجام خواهد شد.

ثبت‌نام در وبگاه رسمی: متقاضیان باید ابتدا به https://ifilmpitching.com مراجعه کرده و فرم ثبت‌نام را تکمیل کنند. بارگذاری طرح در قالب PDF، پس از ثبت‌نام خواهد بود. این فایل باید شامل عنوان اثر: عنوان دقیق فیلم کوتاه؛ خلاصه داستان (Logline & Synopsis): شامل یک جمله کلیدی (Logline) و خلاصه داستان اصلی (Synopsis) حداکثر در ۳۰۰ کلمه؛ معرفی شخصیت‌ها و مکان‌ها: شرح مختصری از شخصیت‌های اصلی و فضای داستان؛ برآورد مدت‌زمان نهایی فیلم: تخمین دقیق مدت زمان فیلم بر اساس سناریو؛ بودجه پیشنهادی و منابع تأمین: برآورد اولیه از هزینه‌های تولید و ذکر منابع تأمین مالی احتمالی؛ رزومه کارگردان و تیم تولید: سوابق حرفه‌ای و هنری کارگردان، تهیه‌کننده، نویسنده و سایر اعضای کلیدی تیم؛ تجربه در ساخت فیلم کوتاه: ارائه اطلاعات یا لینک دسترسی به آثار کوتاه قبلی؛ نکات برجسته طرح: توضیحاتی در خصوص نوآوری، پیام، جذابیت بصری و سایر ویژگی‌های منحصربه‌فرد طرح؛ توافق‌نامه کتبی تیم تولید: (در صورت وجود).

براساس این گزارش، دوره‌های آموزشی، طبق اظهارات احسان کاوه، دبیر «نخستین رویداد پیچینگ آی‌فیلم» در نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها، به‌طور برخط برگزار می‌شود.

همچنین اطلاعات کامل فراخوان هم‌اکنون در وبگاه رویداد در دسترس علاقه‌مندان است.

ارتباط با دبیرخانه

برای ارتباط با دبیرخانه «نخستین رویداد پیچینگ آی‌فیلم» راه‌های زیر پیش‌بینی شده است:

نشانی؛ تهران، سعادت‌آباد، بلوار ۲۴متری، کوی دوم شرقی (شهید حیدرنیا)، پلاک ۴. طبقه یکم. دبیرخانه رویداد پیچینگ آی‌فیلم.

شماره تماس: 23011620-021

وبگاه: https://ifilmpitching.com

پست الکترونیک: info@ifilmpitching.com

انتهای پیام/