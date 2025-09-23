خبرگزاری کار ایران
از راران تا یونسکو؛ نگاهی به زندگی نادرقلی نادری در مستند «رهرو قافله دل»
پنجمین قسمت از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر» با عنوان «رهرو قافله دل» به زندگی و خدمات فرهنگی و قرآنی نادرقلی نادری رارانی، نویسنده، محقق و پژوهشگر برجسته اصفهانی می‌پردازد که پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹ از قاب شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.

به گزارش ایلنا، رضا عباسی، کارگردان مستند «رهرو قافله دل»   درباره شخصیت نادری رارانی گفت: «استاد نادری رارانی یکی از محققان فرهنگی و قرآنی است که از دل یک خانواده کشاورز برخاست. او در سال ۱۳۱۷ در روستای راران چشم به جهان گشود؛ در خانواده‌ای که هیچ‌کس باسواد نبود، اما عطش دانستن و عشق به قرآن او را از همان کودکی به مسیری متفاوت کشاند. شاید همین تضاد باعث شد که نادری بعدها عمر خود را وقف پژوهش و حفظ میراث مکتوب قرآنی کند.» 

وی اضافه کرد: «او به دنبال علاقه قلبی‌اش رفت و به جمع‌آوری نسخه‌های خطی قرآن پرداخت. امروز بخشی از قدیمی‌ترین قرآن‌های نگارش‌شده در قرون سوم و چهارم هجری در مجموعه او نگهداری می‌شود؛ آثاری که حتی در نمایشگاه‌های معتبر جهانی هم عرضه شده‌اند. این عشق درونی بود که او را به ده‌ها سفر علمی و فرهنگی به کشورهای مختلف کشاند؛ سفرهایی که ثمره آن هزاران عکس، سفرنامه و پژوهش ارزشمند است.» 

عباسی ادامه داد: «یکی از نکات مهم درباره استاد نادری، حضور فعال او در عرصه‌های بین‌المللی است. از سال ۱۳۷۳ تاکنون با سازمان جهانی یونسکو همکاری داشته و کتاب ارزشمند «پنج هزار سال تاریخ خط» به همت او و با حمایت یونسکو منتشر شده است؛ اثری که گنجینه‌ای از سیر تحول خط و زبان در پنج هزار سال گذشته را در اختیار ما می‌گذارد. کمتر پژوهشگری با این دقت و وسعت به میراث خط و کتابت پرداخته است. »

او در ادامه اظهار کرد: «استاد نادری تأکید می‌کند که نبوغ انسان در سه چیز خلاصه می‌شود: علاقه، استعداد و امکانات؛ اما مهم‌ترین عامل، خواستن است. شاید همه نابغه نباشند، اما اگر انسان تلاش کند می‌تواند در هر زمینه‌ای صاحب دانش و تجربه شود. این نگاه الهام‌بخش برای جوانان امروز اهمیت زیادی دارد.» 

عباسی در پایان با اشاره به ضرورت و اهمیت ساخت این فیلم گفت: «ساخت مستند درباره شخصیت‌هایی مثل استاد نادری رارانی، تنها روایت زندگی نیست؛ بلکه نوعی ادای دین به تلاش‌های نسل پیشین است. استاد نادری میراث‌دار فرهنگ و هویت ماست. اگر امروز از او بگوییم، در واقع جوانان را به ریشه‌های فرهنگی‌شان وصل کرده‌ایم. رهرو قافله دل ساخته شد تا نشان دهیم می‌توان با عشق، تلاش و پیگیری، از مسیر ساده زندگی هم به قله‌های رفیع علمی و فرهنگی رسید.» 

گفتنی است فصل سوم مجموعه «آئینه عمر» به تهیه‌کنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیماست که در قالب آن، زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی ۲۶ چهره نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده می‌شود. 

مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹ پخش می‌شود و تکرار آن جمعه‌ها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ از قاب شبکه چهار سیما پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد.

