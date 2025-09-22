به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، سومین نشست شورای سیاست‌گذاری چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، امروز دوشنبه ۳۱ شهریور 1404 برگزار شد.

در این جلسه که با حضور: دکتر محمد احسانی، دکتر حجت‌الله ایوبی، دکتر علیرضا تابش، دکتر مریم جلالی، بهروز شعیبی، محمدمهدی عسگرپور و سیدمحمدصادق موسوی تشکیل شد، اعضا ضمن دریافت گزارش دبیر جشنواره، درباره روندها و رویه‌های این دوره در بخش‌های مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان این نشست از پوسترهای اصلی و فرعی چهل ‌و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، اثر «مجید عباسی» رونمایی شد.

استیتمنت پوستر چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

"جست‌وجو"

پیام اصلی چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، مفهوم "جست‌وجو" است،؛ چرا که مخاطبان اصلی جشنواره نسل‌های جوان است. جوان همواره در حال کنکاش‌های بی‌محابا، جست‌جوهای بی حد و مرز و نوجویی‌های بدیع است. در این رهگذر آنچه که ما را از کلیشه‌های مرسوم پرهیز می‌دهد، همین خاستگاه متفاوت و کاشفانه است.

ایده اصلی: برگ درخت چنار

ایده‌ مرکزی این مجموعه پوستر، استفاده از برگ درخت چنار به عنوان نماد طبیعی و فرهنگی شهر تهران است؛ شهری که میزبان جشنواره است. از زمان شکل‌گیری تهران به عنوان پایتخت، درخت چنار همواره در خیابان‌ها، میدان‌ها، کوچه‌ها و پارک‌های آن حضور داشته و هویت منحصربه‌فردی به شهر بخشیده است. از همین رو، این عنصر به عنوان نشانه‌ای از تداوم، رشد و تغییر فصل‌ها انتخاب شد.

ترکیب‌بندی پوسترها بر پایه‌ی صفحه‌ای شطرنجی با ۴۲ خانه شکل گرفته که به چهل‌ودومین دوره جشنواره اشاره دارد. در مرکز هر خانه، فلش‌هایی به سوی متن و تصویر نشانه رفته‌اند که حسی از حرکت و جست‌وجو را منتقل می‌کند و با شعار کلی جشنواره یعنی «در جست‌وجوی...» هم‌خوانی دارد.

• پوستر اصلی: جست‌وجو

استفاده از برگ سبز چنار به عنوان هویت اصلی بصری جشنواره.

رنگ سبز نشانه‌ی جوانی، رویش و آغاز است؛ استعاره‌ای از انرژی فیلم‌سازان جوان و نگاه آن‌ها به افق‌های نوظهور.

• پوسترهای بخش‌های جنبی

- در جست‌وجوی حقیقت ـ فیلم کوتاه مستند

برگ زرد با سه لایه‌ی هم‌پوشان و کمی جابه‌جا.

این جابه‌جایی و لغزش‌ها یادآور ماهیت مستند است: ناپایدار، ناگهانی و برگرفته از واقعیت خام.

- در جست‌وجوی خیال ـ فیلم کوتاه پویانمایی

برگ آبی به عنوان رنگ خیال و رویا.

برگ به‌صورت افقی لغزیده است که حرکت قاب‌ها و پویایی در انیمیشن را تداعی می‌کند.

- در جست‌وجوی تجربه ـ فیلم کوتاه تجربی

برگ ارغوانی/مجنتا که به‌صورت وارونه قرار گرفته است.

این وارونگی نشانه‌ای از تجربه‌گرایی، شکستن قواعد و جست‌وجوی فرم‌های تازه است.

- در جست‌وجوی زندگی ـ فیلم کوتاه داستانی

برگ بنفش که از روی‌هم‌نشینی نامنظم سه برگ در حال محو شدن شکل گرفته است.

این فرم استعاره‌ای از روایت‌های چندلایه و تغییرپذیر داستانی است.

در طراحی تایپوگرافی فارسی و لاتین، تلاش شده از حروفی ساده و سبک استفاده شود تا نگاه مخاطب بر تصویر متمرکز بماند و متن تنها نقش همراهی‌کننده و متوازن‌کننده داشته باشد.

جمع‌بندی

این مجموعه با الهام از نمادهای شهری و فرهنگی تهران و در ارتباط مستقیم با مفهوم جست‌وجو، هویت بصری یکپارچه‌ای برای جشنواره و بخش‌های جانبی آن شکل داده است. تغییر رنگ و فرم برگ‌ها در هر پوستر، هویت مستقل هر بخش (حقیقت، زندگی، خیال و تجربه) را نشان می‌دهد و در عین حال پیوند آن‌ها را با پوستر اصلی حفظ می‌کند.

