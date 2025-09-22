محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، آیین معارفه دبیر جدید کارگروه ساماندهی مد و لباس امروز دوشنبه ۳۱ شهریورماه در محل کارگروه با حضور قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، ساسان ضیائی، مدیرکل دبیرخانه و جمعی از کارشناسان و کارکنان کارکروه ساماندهی مد و لباس برگزار شد.

در این آیین، قادر آشنا ضمن قدردانی از زحمات خانم گلپایگانی در دوران مسئولیت، بیان کرد: برای انتخاب دبیر جدید تلاش داشتم فردی را معرفی کنم که با صنعت مد و پوشاک آشنایی کامل و به آن باور داشته باشد. جامعه در این حوزه از ما انتظار دارد و این انتظار به‌حق است. بنابراین به این نتیجه رسیدیم، آقای گرجی که شناخت خوبی از این صنعت دارد، مسئولیت را برعهده گیرد.

وی افزود: در دوره جدید انتظار داریم کارها به بخش خصوصی و فعالان این عرصه سپرده شود و تفویض اختیار بیشتری انجام دهیم. نباید درگیر برگزاری جشنواره‌ها و رویدادها باشیم؛ بلکه لازم است این فعالیت‌ها را به استان‌ها و فعالان مد و پوشاک واگذار کنیم و نقش نظارتی داشته باشیم‌.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: توجه به خواسته‌های مخاطبان این حوزه و همراه کردن اصناف می‌تواند ما را در دستیابی به اهداف یاری کند. نباید در اختلاف‌های صنفی ورود کنیم، بلکه باید از تمامی ظرفیت‌های صنف برای تحقق اهداف بهره بگیریم.

آیین معارفه دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با اعطای حکم به محسن گرجی توسط قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور پایان یافت.

در متن حکم دبیر جدید کارگروه ساماندهی مد و لباس، بر حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک بر اساس طرح‌ها و الگوهای داخلی، ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و نامأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، و نیز بهره‌گیری شایسته از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و قوانین مرتبط در معرفی الگوهای بومی و ملی تأکید شده است.

دکتر محسن گرجی دبیر جدید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور نیز در سخنانی کوتاه از حمایت‌های دکتر قادر آشنا در جریان برگزاری سیزدهمین جشنواره مد و لباس فجر قدردانی و اظهار امیدواری کرد: فعالیت‌ها در دوره جدید بالنده باشد.بنابراین گزارش دکتر قادر آشنا در ابتدای این جلسه از زحمات زهرا گلپایگانی رئیس پیشین کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور قدردانی کرد.دکتر محسن گرجی دبیر جدید کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور نیز در سخنانی کوتاه از حمایت‌های دکتر قادر آشنا در جریان برگزاری سیزدهمین جشنواره مد و لباس فجر قدردانی و اظهار امیدواری کرد: فعالیت‌ها در دوره جدید با همفکری و همدلی اثرگذاران زنجیره ارزش مد و لباس، بالنده باشد.بنابراین گزارش دکتر قادر آشنا در ابتدای این جلسه از زحمات زهرا گلپایگانی رئیس پیشین کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور قدردانی کرد.دکتر محسن گرجی دانش آموخته فوق دکتری مهندسی پوشاک، استاد پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مشاور معاون صنایع عمومی وزارت صمت و مدیرکل سابق صنایع منسوجات، پوشاک، چرم و کفش وزارت صمت است.وی همچنین دبیری سیزدهمین جشنواره مد و لباس فجر، نمایندگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار پوشاک و مدیریت دانشگاه علمی کاربردی چرم تهران را در کارنامه کاری خود دارد.

