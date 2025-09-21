اکران بسته فیلم کوتاه «دادخواست» از ۲ مهرماه در سینما چارسو
بسته فیلم کوتاه «دادخواست» شامل چهار اثر «مرتد»، «آپاترید»، «تانکر» و «روز خداحافظی» از ۲ مهرماه در گروه هنر و تجربه و به میزبانی پردیس سینمایی چارسو روی پرده می رود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، بسته فیلم کوتاه «دادخواست» با حضور چهار اثر متفاوت در ژانرهای اجتماعی گوناگون از روز چهارشنبه ۲ مهرماه در گروه هنر و تجربه اکران خود را آغاز می کند.
فیلم کوتاه «مرتد» اثر مشترک امیر ابیلی و داوود مرادیان بهعنوان اثری جنایی روایت خود را حول محور یک قتل قرار داده است.
فیلم کوتاه «آپاترید» با نگاهی هشدارآمیز به مسئله مهاجرت غیرقانونی افغان ها می پردازد. نویسندگی و کارگردانی این اثر را سیدمحمدحسین حسینی و تهیهکنندگی آن را محمد گودرزی برعهده دارد.
«تانکر» به کارگردانی و تهیهکنندگی امیر پذیرفته قصه خانوادهای سه نفره را بازگو میکند که پس از اخراج از محل کارشان توسط سرکارگر، فرزند بزرگ خانواده در پی انتقام برمیآید.
همچنین «روز خداحافظی» که به آخرین روزهای زندگی یک پدر میپردازد، اثری با جزئیات و پیچیدگیهایی است که کمتر در سینمای کوتاه به تصویر کشیده شده است. این اثر به نویسندگی و کارگردانی فرزاد رنجبر نظری و تهیهکنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی اثر دیگری است که در بسته فیلم کوتاه «دادخواست» حضور دارد.
افتتاحیه بسته فیلم کوتاه «دادخواست» که محصول سازمان هنری رسانه ای اوج، انجمن سینمای جوانان ایران و باشگاه فیلم سوره است، روز چهارشنبه ۲ مهرماه در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود.