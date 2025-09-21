همکاری کانون پرورش فکری استان اصفهان و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس؛
ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در بین نسل آرمانی
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مهمان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد و در راستای ترویج فرهنگ غنی دفاع مقدس و تقویت روحیهی مقاومت و پایداری در نسل کودک و نوجوان دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، میثم بکتاشیان مدیرکل کانون در دیدار سرهنگ محمد رضایی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به برنامههای راهبردی کانون در حوزهی نشر ارزشهای دفاع مقدس با ابزار فرهنگ و هنر برای تولید آثار فاخر در بستر فضای مجازی و حقیقی بیان داشت: رسالت کانون با تولید فرم و محتوا در قالبهای فرهنگی، هنری و ادبی برای ترویح مفاهیم فرهنگ ایثار و مقاومت و نشر ارزشهای دفاع مقدس بر همگان پیداست و این رسالت با تلاشهای دلسوزانهی کارکنان و مربیان در تبیین و بصیرتافزایی با معرفی الگوها و اسطورههای دفاع مقدس رنگ و بوی اعتقادی و ارزشی پیدا کرده است.
بکتاشیان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تشکیل کارگروه تخصصی با حضور افراد صاحبنظر و راویان حوزه دفاع مقدس برای داستاننگاری، روایتگری، تولید محتوا و به منظور عملیاتی نمودن اهداف اعتقادی و اخلاقی در کانون پرورش فکری با رویکرد آموزش غیر مستقیم، خلاقانه و ظریف در قالبهای جذاب و متنوع با همکاری و مشارکت همه دستگاهها اشاره نمود.
مدیرکل کانون در ادامه با ارائه تولیدات کانون و به ویژه در حوزهی کتاب با موضوع مقاومت و پایداری ویژه کودکان و نوجوانان، آمادگی کانون را برای تبدیل این آثار به الگوهای بومی و دفاع مقدس اعلام کرد و گفت: برنامههایی خلاقانه و بومی برای آشنایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با حماسهآفرینیهای شهدا، به ویژه شهدای نوجوان از جمله سیاستهای کلان کانون استان اصفهان است.
ضرورت تعامل، همافزایی، هماندشی و توسعه همکاریهای مشترک برای تولید آثار ماندگار و فاخر با موضوع ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار و شهادت
سرهنگ رضایی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در این دیدار ضمن اظهار خرسندی از انتصاب میثم بکتاشیان به عنوان مدیرکل کانون با سابقهی درخشان در حوزهی ترویج، تبیین و بصیرتافزایی فرهنگ ایثار و شهادت عنوان نمود: ایجاد یک انجمن تخصصی از نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان با برگزاری کارگاههای آموزشی داستاننویسی و شعرخوانی برای این هنرمندان و ترغیب آنها به تولید محتوای جذاب و تاثیرگذار با محوریت خاطرات و زندگینامه شهدا و ایثارگران یک ضرورت است و ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در نشر و چاپ کتاب و تصویرگری این آثار، حمایتها و اقدامات مهم و تاثیرگذاری را انجام میدهد.
رویدادهای فرهنگی با محوریت شهدا به ویژه شهدای نوجوان
میثم بکتاشیان مدیرکل کانون استان اصفهان ضمن بیان ظرفیت بالای کانون در برگزاری رویدادهای مهم فرهنگی و هنری برای به ویژه جشنواره قصهگویی برای معرفی الگوها و اسطورههای دفاع مقدس گفت: اگر روایتها و خاطرات ایثارگران و شهدا در اختیار قصهگویان و اهالی هنر و قلم قرار بگیرد قصههای حماسی و آثار جذاب و تاثیرگذار فرهنگی و هنری برای نسل امروزی در راستای تقویت روحیهی حماسی شکل میگیرد.
بازدید از فضای موزه دفاع مقدس برای تقویت روحیه حماسی و حمایت کامل بنیاد حفظ آثار از هنرمندان کودک و نوجوان
محمد رضایی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان ضمن تاکید فراهم آوردن فضای موزه دفاع مقدس و امکانات بنیاد حفظ آثار برای توسعه همکاریهای مشترک با هدف کنشگری، ترویج روحیه مقاومت و تربیت و تقویت حماسی به شیوهای پویا، بر ضرورت هم افزایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اشاره نمود.
در پایان این نشست که روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴ در دفتر مدیرکل کانون برگزارشد، اعضای این نشست متشکل از معاونتها و کارشناسان ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ابراز امیدواری کردند که این همکاریها، فصلی نوین در ترویج ارزشهای دفاع مقدس در بین کودکان و نوجوانان و بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان و صاحبان قلم ایجاد کند.