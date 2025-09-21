خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همکاری کانون پرورش فکری استان اصفهان و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس؛

ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در بین نسل آرمانی

ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در بین نسل آرمانی
کد خبر : 1689015
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان مهمان مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد و در راستای ترویج فرهنگ غنی دفاع مقدس و تقویت روحیه‌ی مقاومت و پایداری در نسل کودک و نوجوان دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، میثم بکتاشیان مدیرکل کانون در دیدار سرهنگ محمد رضایی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به برنامه‌های راهبردی کانون در حوزه‌ی نشر ارزش‌های دفاع مقدس با ابزار فرهنگ و هنر برای تولید آثار فاخر در بستر فضای مجازی و حقیقی بیان داشت: رسالت کانون با تولید فرم و محتوا در قالب‌های فرهنگی، هنری و ادبی برای ترویح مفاهیم فرهنگ ایثار و مقاومت و نشر ارزشهای دفاع مقدس بر همگان پیداست و این رسالت با تلاش‌های دلسوزانه‌ی کارکنان و مربیان در تبیین و بصیرت‌افزایی با معرفی الگوها و اسطوره‌های دفاع مقدس رنگ و بوی اعتقادی و ارزشی پیدا کرده است.

بکتاشیان در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تشکیل کارگروه تخصصی با حضور افراد صاحب‌نظر و راویان حوزه دفاع مقدس برای داستان‌نگاری، روایت‌گری، تولید محتوا و به منظور عملیاتی نمودن اهداف اعتقادی و اخلاقی در کانون پرورش فکری با رویکرد آموزش غیر مستقیم، خلاقانه و ظریف در قالب‌های جذاب و متنوع با همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها اشاره نمود.

مدیرکل کانون در ادامه با ارائه تولیدات کانون و به ویژه در حوزه‌ی کتاب با موضوع مقاومت و پایداری ویژه کودکان و نوجوانان، آمادگی کانون را برای تبدیل این آثار به الگوهای بومی و دفاع مقدس اعلام کرد و گفت: برنامه‌هایی خلاقانه و بومی برای آشنایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با حماسه‌آفرینی‌های شهدا، به ویژه شهدای نوجوان از جمله سیاست‌های کلان کانون استان اصفهان است‌.

ضرورت تعامل، هم‌افزایی، هم‌اندشی و توسعه همکاری‌های مشترک برای تولید آثار ماندگار و فاخر با موضوع ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار و شهادت

سرهنگ رضایی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در این دیدار ضمن اظهار خرسندی از انتصاب میثم بکتاشیان به عنوان مدیرکل کانون با سابقه‌ی درخشان در حوزه‌ی ترویج، تبیین و بصیرت‌افزایی فرهنگ ایثار و شهادت عنوان نمود: ایجاد یک انجمن تخصصی از نویسندگان و شاعران کودک و نوجوان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی داستان‌نویسی و شعرخوانی برای این هنرمندان و ترغیب آن‌ها به تولید محتوای جذاب و تاثیرگذار با محوریت خاطرات و زندگی‌نامه شهدا و ایثارگران یک ضرورت است و اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در نشر و چاپ کتاب و تصویرگری این آثار، حمایت‌ها و اقدامات مهم و تاثیرگذاری را انجام می‌دهد.

 رویدادهای فرهنگی با محوریت شهدا به ویژه شهدای نوجوان

میثم بکتاشیان مدیرکل کانون استان اصفهان ضمن بیان ظرفیت بالای کانون در برگزاری رویدادهای مهم فرهنگی و هنری برای  به ویژه جشنواره‌ قصه‌گویی برای معرفی الگوها و اسطوره‌های دفاع مقدس گفت: اگر روایت‌ها و خاطرات ایثارگران و شهدا در اختیار قصه‌گویان و اهالی هنر و قلم قرار بگیرد قصه‌های حماسی و آثار جذاب و تاثیرگذار فرهنگی و هنری برای نسل امروزی در راستای تقویت روحیه‌ی حماسی شکل می‌گیرد.

بازدید از فضای موزه دفاع مقدس برای تقویت روحیه حماسی و حمایت کامل بنیاد حفظ آثار از هنرمندان کودک و نوجوان

 محمد رضایی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان ضمن تاکید فراهم آوردن فضای موزه دفاع مقدس و امکانات بنیاد حفظ آثار برای توسعه همکاری‌های مشترک با هدف کنش‌گری، ترویج روحیه مقاومت و تربیت و تقویت حماسی به شیوه‌ای پویا، بر ضرورت هم افزایی  در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اشاره نمود.

در پایان این نشست که روز یکشنبه ۲۶ مردادماه ۱۴۰۴ در دفتر مدیرکل کانون برگزارشد، اعضای این نشست متشکل از معاونت‌ها و کارشناسان اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ابراز امیدواری کردند که این همکاری‌ها، فصلی نوین در ترویج ارزش‌های دفاع مقدس در بین کودکان و نوجوانان و بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان و صاحبان قلم ایجاد کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی