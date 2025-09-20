به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری «نام»، نمایشگاه پوسترهای چند نسل از طراحان گرافیک ایران با عنوان «به نام ایران» با نمایش ۳۵ پوستر از ۳۵ هنرمند طراح گرافیک عصر جمعه ۲۸ شهریور ماه در گالری خانه فرهنگ و هنر گویا افتتاح شد.

قباد شیوا، ابراهیم حقیقی، حسین خسروجردی، مصطفی گودرزی، مجید عباسی، فرزاد ادیبی، کوروش پارسانژاد، مسعود نجابتی، علی بوستان، کیانوش غریب‌پور، آرمان داوودی، مریم کهوند، اونیش امین‌الهی، سیدحسن موسی‌زاده، محسن دائی‌نبی، بابک اربابی، محمد روح‌الامین، محمدرضا دوست‌محمدی، احسان مهدوی، نجمه فامیل‌دشتی، میثم نامدار، شعیب ابوالحسنی، مریم پروانه، دانیال فرخ، صابر شیخ‌‌رضایی، حامد مغروری، علیرضا حصارکی، محمد فراهانی، حمید قربان‌پور، محمد رازقی، عاطفه شید مؤدب، مژده عالی‌پور، لیلا نیرومند، مهران پندار و امیرحسین میرابی، هنرمندانی هستند که آثارشان برای حضور در این نمایشگاه خلق شده و به نمایش درآمد.

این نمایشگاه به سه استاد فقید گرافیک ایران؛ مرتضی ممیز، مصطفی اسداللهی و مسعود سپهر تقدیم شده است.

امیر عبدالحسینی کیوریتور نمایشگاه «به‌نام ایران» درباره این نمایشگاه توضیح داد: بعد از روزهای حمله و دفاع و شور و همبستگی و اتحاد مردم، شکوه نام و عظمت ایران برای هنرمندان دوچندان شد و هر کدام با زبان و بیان هنر به ستایش وطن پرداختند. من بر آن شدم تا با حمایت مؤسسه فرهنگی هنری نام، پوسترهایی را در وحدت، انسجام و شکوهمندی ایران به طراحان گرافیک سفارش دهم و نتیجه آخرین کارهای این هنرمندان را در رویدادی به نمایش بگذارم.

وی گفت: با مشورت چند نفر از هنرمندان صاحب‌نام گرافیک، فهرستی از طراحان چند نسل تنظیم و از آنها دعوت کردم تا بر اساس موضوعات و مضامین ارائه شده، اثری را در قالب پوستر ارائه کنند، چراکه پوستر به‌مثابه یک رسانه تصویری، برای همه مردم قابل درک و دریافت است و پیام را به‌راحتی به بیننده منتقل می‌کند. پس از گردآوری آثار، با مشورت شورایی از متخصصان، ۳۵ پوستر از ۳۵ طراح گرافیک برای نمایشگاه درنظر گرفته شد.

عبدالحسینی بیان کرد: عنوان نمایشگاه را «به‌نام ایران» گذاشتم و طراحی نام‌نوشته آن را به صداقت جباری چهره صاحب‌نام هنر معاصر سپردم که نتیجه درخشان این طراحی در پوستر اصلی رویداد نقش بسته است.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه به سه استاد فقید گرافیک ایران؛ مرتضی ممیز، مصطفی اسداللهی و مسعود سپهر تقدیم شده است که هر کدام علاوه بر تأثیر در روند هنر گرافیک و سابقه دانشگاهی و شاگردپروری و توسعه این هنر، عاشق وطن و ایران بودند و آثار درخشانی را در این سرزمین ماندگار کردند.

کیوریتور نمایشگاه «به نام ایران» در پایان تاکید کرد: این نمایشگاه بر همبستگی، اقتدار و شکوهمندی ایران تأکید می‌کند و نشان می‌دهد هنر معاصر ایران همواره ظرفیت بالایی برای روایت وحدت و انسجام ملی ایران و ایرانی دارد.

نمایشگاه پوستر «به‌نام ایران» که با حمایت مؤسسه فرهنگی هنری نام برگزار شده، از ۲۸ شهریور تا ۸ مهر در خانه فرهنگ و گویا برقرار خواهد بود.

در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «به نام ایران» محمد زرویی نصرآباد مدیرعامل موسسه «نام»، امیر عبدالحسینی کیوریتور نمایشگاه، صداقت جباری، مصطفی گودرزی، حسین غلامی، کوروش پارسانژاد، اسدالله امرایی، علی بوستان، مریم کهوند، محسن دائی‌نبی، بابک اربابی، محمد روح‌الامین، نجمه فامیل‌دشتی، محمد فراهانی، عاطفه شید مؤدب، لیلا نیرومند، مهران پندار و امیرحسین میرابی حضور داشتند.

انتهای پیام/