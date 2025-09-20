خبرگزاری کار ایران
گفت‌وگوی ایران و ایتالیا درباره اولویت‌های خانواده
گفت‌وگوی تخصصی ایران و ایتالیا با موضوع «خانواده در اولویت» با هدف تبادل تجربیات و هم‌افزایی برای صیانت از ارزش‌های خانواده به صورت آنلاین برگزار شد.

به گزارش ایلنا، وبینار تخصصی گفت‌وگوی تخصصی ایران و ایتالیا با موضوع «خانواده در اولویت»  با ابتکار رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و با مشارکت اداره کل زنان و خانواده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و نهادهای مدنی دو کشور در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ (مصادف با ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵) برگزار شد. 

در این نشست، دکتر آنتونیو براندی، رئیس انجمن «Provita & Famiglia» ایتالیا، با اشاره به اشتراکات فرهنگی و ارزشی میان اسلام و مسیحیت در زمینه خانواده، بر لزوم همکاری فراقاره‌ای برای حفظ نهاد طبیعی خانواده تأکید کرد. وی با نقد اسطوره‌های رایج درباره کاهش جمعیت و توسعه اقتصادی، خانواده را پایه‌ای اساسی برای اقتصاد واقعی و تولید «تولید ناخالص داخلی نامرئی» دانست. 

در طرف ایرانی، نمایندگانی از مؤسسه مردمی «نهضت مادری» و مؤسسه خانواده «بهارنکو» شیراز به ارائه تجربیات و الگوهای بومی در زمینه تقویت نهاد خانواده، توانمندسازی مادران، کاهش طلاق و ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی پرداختند. 

خانم دکتر تکلو از «نهضت مادری» با اشاره به نقش محوری زنان در خانواده و جامعه، بر لزوم طراحی ساختارهای اجتماعی متناسب با هویت زنانه و مادرانه تأکید کرد و به تشریح فعالیت‌های محله‌محور این نهاد در بیش از ۱۰۰ محله کشور پرداخت. 

دکتر زاهد، جامعه‌شناس و نماینده مؤسسه «بهارنکو»، نیز با اشاره به موفقیت‌های این مؤسسه در کاهش طلاق و ارتقای آموزش‌های هنگام و پس از ازدواج، بر نقش کلیدی نهادهای مردمی در حل مسائل اجتماعی و خانوادگی تأکید کرد. 

در ادامه، خانم دکتر رضی، دبیر ستاد جمعیت وزارت ارشاد، با ارائه آماری از وضعیت جمعیت و باروری در ایران و جهان، بر لزوم حرکت به سمت الگوی زندگی ایرانی-اسلامی و تقویت ارزش‌های خانوادگی برای مقابله با پیامدهای کاهش جمعیت تأکید کرد. 

شرکت‌کنندگان در این نشست بر ضرورت همکاری‌های بین‌المللی، تبادل تجربیات و ایستادگی در برابر پدیده‌های ضدخانواده مانند رحم اجاره‌ای تأکید کردند و خواستار تداوم چنین گفت‌وگوهایی در آینده شدند. 

این برنامه به عنوان گامی مؤثر در جهت تقویت گفتمان خانواده‌محور و تبادل تجربیات موفق بین‌المللی در حوزه صیانت از نهاد خانواده ارزیابی شد.

