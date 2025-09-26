به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، کتاب «تحلیل سیستم‌های انرژی؛ مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست» توسط دکتر بهاره حیدری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر محمدعلی کیانی، دانش‌آموخته دانشگاه تهران و سارا محسنین، دانشجوی دکترای دانشگاه تهران در ۴۰۵ صفحه و ۱۱ فصل برای پژوهشگران، سیستگذاران و متخصصان حوزه انرژی ترجمه شده است.

در بخش پیشگفتار این کتاب می‌خوانیم:

تحلیل سیستم‌های انرژی در جوامع مدرن اهمیت فراوانی دارد چون تضمینی برای رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی محسوب می‌شود. این تحلیل، موجب می‌شود تحقیقات فنی و اقتصادی با تمرکز ویژه بر مدل‌سازی کمی انجام شود و در نتیجه بهینه‌ترین روش‌های عرضه و تقاضای انرژی در سطح جهانی مشخص شوند. مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری سه جنبه کلیدی مطالعه سیستم‌های پیچیده انرژی هستند که به‌علت ماهیت چندبعدی تعاملات مرتبط با انرژی، باید به آن‌ها با هم توجه شود. از طریق مدیریت موثر انرژی، می‌توان مصرف انرژی را کاهش داد، بهره‌وری انرژی را افزایش داد و عرضه و تقاضا را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بهینه‌سازی کرد.

در بخش دیگر آمده است:

برنامه‌ریزی انرژی یک گام اساسی در تدوین راهبردهای موفقیت‌آمیز بلندمدت برای بهینه‌سازی عرضه و تقاضای انرژی محسوب می‌شود. ابزارها و روش‌های پیشرفته‌ای از پیش‌بینی تقاضای انرژی تا محاسبه تعادل بهینه عرضه و تقاضا و کاهش انتشار آلاینده‌ها برای پشتیبانی از برنامه‌ریزی انرژی پیچیده در دسترس هستند. سیاستگذاری انرژی هم نقش مهمی در بازطراحی بخش انرژی و بهبود کارآیی آن دارد، چون از طریق طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی مناسب، به توسعه و ترویج فناوری‌های برتر کمک می‌کند.

هدف از نگارش این کتاب گردآوری مجموعه‌ای از مقالات منتخب درباره تحلیل سیستم‌های انرژی از سوی متخصصان کشورهای مختلف است. جدیدترین نتایج پژوهشی، نوآوری و روش‌شناسی‌ها در این کتاب ارائه شده‌اند تا به گسترش بحث، تبادل ایده‌ها و ارتقای دانش در حوزه تحلیل سیستم‌های انرژی کمک کند. در این کتاب، آخرین روندها از جمله شبکه‌های هوشمند، گذار از سوخت فسیلی به انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده انرژی بررسی شده است.

انتشارات سازمان جهاد انشگاهی تهران کتاب «تحلیل سیستم‌های انرژی؛ مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست» را به بهاء ۴۹۰ هزار تومان منتشر کرده است.

انتهای پیام/