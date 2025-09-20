خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نت‌های جهانبخش پازوکی در تالار وحدت اجرا شدند

نت‌های جهانبخش پازوکی در تالار وحدت اجرا شدند
کد خبر : 1688479
لینک کوتاه کپی شد.

ارکستر «چکاوک» به رهبری و سرپرستی رضا شایسته پنجشنبه شب ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت به اجرای رپرتواری آثار جهانبخش پازوکی پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ ارکستر چکاوک به سرپرستی و رهبری رضا شایسته پنجشنبه شب مقارن با پنجشنبه بیست و پنجم شهریورماه در  تالار وحدت به اجرای آثاری جدید پرداخت.

اتفاق جدید این است که  شایسته و اعضای ارکسترش  پس از چند دهه برای اولین‌بار آثاری از جهانبخش پازوکی را  با دریافت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرا کردند. 

نت‌های جهانبخش پازوکی در تالار وحدت اجرا شدند

از دیگر اتفاقات این کنسرت حضور شش خواننده بود که به نوبت روی صحنه می‌‌آمدند و به اجرای  آثار  شان می‌پرداختند. در  میان این خوانندگان که هرکدام ار جنس صدای متفاوت برخوردار بودند،  نوجوانی پانزده ساله نیز  حضور داشت. او و یکی دیگر از خوانندگان اولین کنسرت و اجرای خود را   در کنار خوانندگانی همچون مصطفی نیکو، مجید حسین‌خانی، محمد افروز و اسماعیل خانی؛ جوانان چون علی رضایی و باربد رضایی اصل نخستین حضور جدی خود را روی صحنه تجربه کردند.

در میانه اجرا پیام ویدئویی جهانپخش  پازوکی که در خارج از کشور زندگی می‌کند،‌ برای حاضران پخش شد. 

«زندگی راستی چه زود می‌گذره»، «سرنوشت»، «منتظر جوابه»، «وای چه بلایی‌ای دل»، «زندگی»، «نشناخته دل باختن»، «تنها‌ترین مرد»، «هوس»، «بیا بنویسیم»، «فراموشم مکن»، «خالق»، «آواره میخانه»، «عاشق‌تر از همیشه» و «می‌گردم دور دنیا» قطعاتی بودند که در این شب  اجرا شدند.

ارکستر چکاوک تلاش دارد به احیای آثار و رپرتوارهایی  بپردازد که مخاطب بیشتر آنها را با نام خوانندگان آنها می‌شناسد و نه آهنگساز آن.

 رضا شایسته، رهبر ارکستر، تأکید کرد که هدف این مجموعه «پرورش نسل تازه خوانندگان» است و تجربه دیشب نیز گواهی بر موفقیت این رویکرد بود. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی