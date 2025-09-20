به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ ارکستر چکاوک به سرپرستی و رهبری رضا شایسته پنجشنبه شب مقارن با پنجشنبه بیست و پنجم شهریورماه در تالار وحدت به اجرای آثاری جدید پرداخت.

اتفاق جدید این است که شایسته و اعضای ارکسترش پس از چند دهه برای اولین‌بار آثاری از جهانبخش پازوکی را با دریافت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجرا کردند.

از دیگر اتفاقات این کنسرت حضور شش خواننده بود که به نوبت روی صحنه می‌‌آمدند و به اجرای آثار شان می‌پرداختند. در میان این خوانندگان که هرکدام ار جنس صدای متفاوت برخوردار بودند، نوجوانی پانزده ساله نیز حضور داشت. او و یکی دیگر از خوانندگان اولین کنسرت و اجرای خود را در کنار خوانندگانی همچون مصطفی نیکو، مجید حسین‌خانی، محمد افروز و اسماعیل خانی؛ جوانان چون علی رضایی و باربد رضایی اصل نخستین حضور جدی خود را روی صحنه تجربه کردند.

در میانه اجرا پیام ویدئویی جهانپخش پازوکی که در خارج از کشور زندگی می‌کند،‌ برای حاضران پخش شد.

«زندگی راستی چه زود می‌گذره»، «سرنوشت»، «منتظر جوابه»، «وای چه بلایی‌ای دل»، «زندگی»، «نشناخته دل باختن»، «تنها‌ترین مرد»، «هوس»، «بیا بنویسیم»، «فراموشم مکن»، «خالق»، «آواره میخانه»، «عاشق‌تر از همیشه» و «می‌گردم دور دنیا» قطعاتی بودند که در این شب اجرا شدند.

ارکستر چکاوک تلاش دارد به احیای آثار و رپرتوارهایی بپردازد که مخاطب بیشتر آنها را با نام خوانندگان آنها می‌شناسد و نه آهنگساز آن.

رضا شایسته، رهبر ارکستر، تأکید کرد که هدف این مجموعه «پرورش نسل تازه خوانندگان» است و تجربه دیشب نیز گواهی بر موفقیت این رویکرد بود.

