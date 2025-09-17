به گزارش ایلنا، در این اجلاسیه دکتر مرتضی یوسفی راد عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ارائه نظریه خود می‌پردازد.

داوران این اجلاسیه دکتر سیدمهدی امامی جمعه عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، دکتر سیدسجاد ایزدهی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمدجواد نوروزی عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) هستند.

این برنامه فردا پنجشنبه ۲۷ شهریورماه از ساعت ۱۳ تا ۱۶ در قم، چهارراه میدان شهدا، خیابان معلم، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برپا می‌شود.

همچنین علاقه مندان برای مشاهده این نشست می‌توانند به آدرس http://dte.bz/cptconf در فضای مجازی مراجعه کنند.

انتهای پیام/