اجلاسی نهایی کرسی تخصصی اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلامی برگزار میشود
اجلاسیۀ نهایی کرسی تخصصی اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلامی فردا در قم برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، در این اجلاسیه دکتر مرتضی یوسفی راد عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به ارائه نظریه خود میپردازد.
داوران این اجلاسیه دکتر سیدمهدی امامی جمعه عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، دکتر سیدسجاد ایزدهی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمدجواد نوروزی عضو هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) هستند.
این برنامه فردا پنجشنبه ۲۷ شهریورماه از ساعت ۱۳ تا ۱۶ در قم، چهارراه میدان شهدا، خیابان معلم، پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، تالار شیخ طبرسی برپا میشود.
همچنین علاقه مندان برای مشاهده این نشست میتوانند به آدرس http://dte.bz/cptconf در فضای مجازی مراجعه کنند.