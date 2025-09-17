فراخوان جشنواره سراسری موسیقی استاد شهریار منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی خانه موسیقی ایران، فراخوان نخستین جشنواره سراسری موسیقی استاد شهریار با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و انجمن موسیقی استان منتشر شد. این جشنواره با هدف حمایت و صیانت از موسیقی کلاسیک ایرانی، شناسایی استعدادهای درخشان موسیقی ایران زمین و ایجاد همدلی، اتحاد و وفاق ملی، در سه بخش گروه‌نوازی، تک‌نوازی (و آواز) و بخش جنبی برگزار می‌شود.

بخش گروه‌نوازی این جشنواره بدون در نظر گرفتن شرط سنی و در سطح ملی میان گروه‌های موسیقی چهار تا ۱۲ نفره برگزار خواهد شد. همچنین بخش تک‌نوازی در سطح استانی پیش‌بینی شده و علاقمندان می‌توانند در بخش جنبی نیز شرکت کرده و در صورت پذیرش، اجرا داشته باشند.

بخش تک‌خوانی و تک‌نوازی جشنواره در دو رده سنی هنرمندان زیر ۱۸ سال و ۱۸ تا ۴۰ سال و در ۱۲ رشته موسیقی شامل آواز، تار، سه‌تار، عود، کمانچه، ویولن ایرانی، نی، سنتور، قانون، دف، دایره و تنبک برگزار خواهد شد. بخش جنبی نیز بدون شرط سنی، به صورت غیررقابتی و بدون جایزه نقدی در حوزه‌های تک‌نوازی و تک‌خوانی، گروه‌های موسیقی ایرانی شامل دونوازی، سه‌نوازی و… و همچنین گروه‌های تنبک‌نوازی، دف‌نوازی و دیگر سازها اجرا خواهد شد.

محور اصلی داوری آثار باکلام ارسالی به جشنواره، اشعار استاد شهریار است که امتیاز ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است. همچنین آثار بی‌کلام برگرفته از اساتید موسیقی تبریز همچون بیگجه‌خانی، اقبال آذر، حسن عذاری، بهجت و قطعات جدید، امتیاز ویژه‌ای خواهند داشت.

علاقمندان می‌توانند تا تاریخ ۱۵ مهرماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به نشانی: تبریز، بلوار ۲۷ بهمن، مجتمع فرهنگی هنری ۲۷ بهمن، دفتر انجمن موسیقی آذربایجان شرقی ارسال کنند.

بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، اجراهای تک‌نوازی در روزهای پنجم و ششم آبان ماه، اجراهای گروه‌نوازی در تاریخ هفتم و هشتم آبان ماه و آیین اختتامیه جشنواره نیز در روز نهم آبان ماه برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/